獨／吳東亮率工商協進會訪金管會主委 二大政策受矚目

據知情人士透露，工商協進會理事長吳東亮，今日率工商協進會前往金管會拜會主委彭金隆。吳東亮本身也是台新金控董事長，是工商協進會歷任理事長與金融業淵源最深的一位，預料將在金融整併、保險業接軌ICS 2.0和IFRS 17、外匯避險鬆綁等重要議題，有更深入的討論。

吳東亮6月17日就曾率工商協進會多位大老前往拜會總統賴清德，並且提出金融產業建言，得到賴總統高度重視，今日工商協進會再拜會金管會主委彭金隆。

據知情人士透露，在今日工商協進會的拜會行程中，同時兼任台新人壽董事長，也是吳東亮重要幕僚的台新金總經理林維俊，以及新光金控暨新光人壽董事長魏寶生，今日也都會以工商協進會的金融產業顧問身份，一同前往，二人的隨行，也意謂在上述壽險業的事務相關意見的交換，將是重頭戲。

至於金融整併，甚至今日會否討論「新新併」，也受到矚目。不過一般預期，由於「新新併」是個案，不宜在工商協進會的拜訪行程提出，但金融整併的議題可以談，因為和整個金融產業的壯大有關，包括金管會身為監理機關，如何推進金融整併、扮演的角色如何拿捏，也非常重要。

吳東亮日前拜會總統賴清德時，據當時一位與會人士轉述，吳東亮特別建議，若監管單位可採取「監理與發展並重」的策略，傾聽業界的聲音，如從寬解釋法令或甚至修改法令，將有營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，助金融業成為另外一座護國群山。

吳東亮除了強調實現台灣成為 AI人工智慧島目標，以及穩定供電的重要性之外，金融建言也是一大重點。他所提出的建言，主要指十幾年來，產值占台灣國內生產毛額（GDP）比重，始終維持在6%上下，沒有顯著成長，鄰近的新加坡，十幾年來金融業的產值都在13%上下，超過台灣的2倍，而且有3家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，才能打造金融業更好的國際競爭力，和客戶一起打國際盃。

據了解，當時彭金隆也在場，賴總統當場也表達對該金融產業建言的重視，因此，今日工商協進會再訪金管會，可說是「續曲」，尤其彭金隆上任時也提出「監理跟發展並重」的政策方向，後續如何執行受到金融圈高度矚目。

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