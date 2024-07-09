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新台幣震盪逾1角 貶4.7分收32.54元

中央社／ 台北9日電
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.54元，貶4.7分，成交金額11.19億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.485元，最高32.470元、最低32.571元，高低震盪逾1角。

外匯 新台幣

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