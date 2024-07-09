日盛全球關鍵半導體基金核准成立 把握新一波上漲契機

全台首檔主動型全球半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」已於7月8日獲金管會核准成立。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，第4季為科技股傳統旺季，加上今年AI題材發燒，蘋果公司已提高新一代 iPhone 的備貨量，預計這將會為半導體股票帶來新一波上漲契機。

隨著歐洲央行率先啟動降息行動，加上繪圖晶片大廠的亮麗財報，引領AI投資熱潮再度興起，提振了風險性資產的價格重拾升勢，全球金融市場仍延續多頭格局的走勢。

美股8日在費半大漲引領下攻高，標普500和那斯達克指數再度收於歷史新高。台股9日亦受惠最大權王股價續創新高，激勵加權指數盤中登上2,4000關卡、最高來到24,126點的歷史新高紀錄，而受惠科技股強勢表態下，那斯達克指數與費半指數今年以來分別交出22%、38%的亮眼成績。

日盛投信指出，日盛全球關鍵半導體基金7月份預計將先行建構約2成左右的持股，並先行瞄準台、日、美三國，透過優選最佳標的及多元化投資策略，兼顧報酬契機與波動風險，而短期尚未投入股票之現金部位也將掌握穩健孳息契機。

美國半導體產業協會（SIA）最新統計，今年5月全球晶片銷售額達到491億美元，與去年同期的412億美元相比成長19.3％，創2022年4月來最大年增幅，在AI浪潮推動全球半導體需求持續升溫下，市場看好今、明兩年全球半導體產業持續成長。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，產業選股配置將優先集中在半導體上游及AI軟體，預計初期建倉將聚焦全球 GPU 龍頭業者、全球晶圓代工龍頭公司作為第一步；中期則會逐步新增半導體週邊相關的散熱、電力、光模塊及連接器等公司；後期將持續補足非核心持股的配置，像是具有特定市場利基的AI軟體公司，以增加超額報酬的投資契機。

此外，2024年美國總統大選將於11月5日登場，根據歷史經驗顯示，自1950至2023年期間美國總統大選年的標普500指數往往於年底11月及12月表現最佳、平均皆有2%左右漲幅，因此後市將可期待一旦選舉結果的不確定因素消除，股市將有機會啟動反彈行情。第3季進場美國｢選後行情｣正是時候。

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