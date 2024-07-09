國泰金控、國泰證券雙獲2024亞洲最佳企業雇主獎 打造友善職場

國泰（2882）集團致力打造多元、公平、共融的友善職場環境，多次榮獲國際肯定，亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》近日公布2024年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，國泰金控及旗下子公司國泰證券雙雙獲獎。其中，國泰金控更是第六度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，並奪下2024年新設三項特別獎「多元、平等和包容獎」、「雇主關懷獎」及「職場永續獎」；而國泰證券則首次參獎即榮獲大獎肯定，成為國內首家獲獎券商。

國泰金控及國泰證券於《HR Asia》員工匿名問卷調查的「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」等三大面向表現，均優於評比均值，脫穎而出、一舉獲獎。國泰金控持續透過創新與永續雙軸轉型，建立雙向多元溝通管道、形塑多元共融文化，除了榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，國泰金控亦奪下今年新設3項特別獎，表彰國泰金控全人關懷的永續經營精神、行動與成果。

在推動多元共融方面，國泰金控以「Place for all」核心理念打造DEI小鎮，支持員工不同人生階段的多元角色，推出職涯「彈性配速」措施，讓國泰人都能安心發聲並發揮潛能；同時，也重視員工福祉，關懷員工身心健康，舉辦減重競賽「大腹翁小腹婆」等活動，並首創「員工健康、支持綠能、社會共榮」的正向循環模式，此外，亦設有完善員工協助方案（EAP）及職場護理師，提供全方位諮詢服務，幫準爸媽們打造「好孕俱樂部」專屬網站，打造職場歸屬感與心理安全感；職場優化轉型方面，透過優化數位工具，滿足員工彈性辦公與工作管理的需求，藉由改造職場辦公空間，從實體環境引導溝通，促進跨單位、跨世代的互動與回饋，建立多元、透明、彈性、高效的職場文化。

國泰證券以「培育專業人才」、「建立職場健康安全」及「打造幸福友善職場」為目標，持續優化員工職場體驗。在人才培育上，因應數位轉型及ESG永續趨勢，為員工規劃完善職能訓練課程，提升專業涵養；在職場健康安全上，定期提供健康檢查、職場按摩、駐點醫護人員諮詢等友善環境；並透過舉辦結合公益之節慶活動、健走及減重競賽等，維繫員工關係，更特別打造「客製化圓夢平台」，提供圓夢贊助金及圓夢假，鼓勵員工自我實踐、勇敢追夢。

國泰金控、國泰證券展現「以人為本」的精神，積極行動、獲得各界肯定；展望未來，將持續培養多方創新人才並落實企業社會責任，持續攜手員工邁向共榮共好的未來。 國泰金控、國泰證券雙獲2024亞洲最佳企業雇主獎，國泰金控更奪下新設3項特別獎，由國泰金控副總經理翁少玲（中）、國泰證券副總經理林聖達（左二）及金控人資團隊一同領獎。（國泰金控/提供）

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