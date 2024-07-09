國泰投信董座張錫：投資是一生的功課

國泰投信長期推動金融教育支持青年培力，今年以來陸續前往各校舉辦理財教育講座，向下扎根啟發年輕學子理財觀念。近期正逢暑假，有近50名台大財金領導青年營的學子參加國泰投信企業參訪活動，國泰投信董事長張錫親自到場勉勵學生，致詞提到「除了自己的專業，也要有第二技能傍身，投資就是一生的功課」，他以自身經驗告訴同學，投資理財越早開始越好。

張錫提到，國泰投信不只需要專業的經理人，更需要龐大的投資研究及後勤團隊，包含業務通路、基金作業及行銷企劃等不同單位，每位皆能各司其職，才能成就國泰投信始終站穩全台最大資產管理業者的領先地位，也歡迎有興趣加入金融業的同學來挑戰。張錫也讚許學生能在高中階段，就願意主動爭取難得的企業參訪機會，如果對財經領域有興趣應該要及早準備，未來選擇財金、企管、行銷等相關科系，或是考取相關證照對職涯規劃都是很好的投資。

參訪過程同學對投信業抱有極大熱忱，紛紛舉手發問，有同學問高中生應如何做好基金規劃，國泰投信投資長鄭立誠表示可以定期定額從零股開始，同時選對標的很重要，要找具有「護城河」概念的企業、包括企業擁有技術的獨佔性、以及競爭者難以攻破的優勢。他也用自身求學經歷勉勵在座學子更積極的探索生命和職涯，將人生座右銘送給現場同學，提到「面對挫折要有堅持，熱情是最大的推動力」，帶給學生們滿滿正能量。

國泰投信各部門主管同樣重視本次參訪，輪番上陣與同學搏感情，分享職場甘苦談。國泰投信壽險通路部副總陳志民提到投資的第一堂課就是了解市場情勢，對於如何開始投資，陳志民也與學生分享業務的投資心法，首先專注本業，努力工作存出自己的第一桶金再開始投資，過程需要大量閱讀投資知識，培養明辨資訊真偽的能力，最後養成理財紀律，理解自己的風險屬性，在投資時保持謹慎，嚴格控制風險。演講中更穿插遊戲深入淺出，幫助學生快速上手投資與風險之間的關係。

國泰投信指數商品部資深經理鄭凱允分享自己從求學到擔任基金經理人十餘年來的生活，他形容經理人不光是表面的光鮮亮麗，更多是背後的默默耕耘，投信經理人的工作講究專業性，包括研究海內外股票、債券、以及基金代操等，每一天從開盤前就必須閱讀大量市場報告，緊跟各國重要市場的大盤，掌握第一手市場行情，也必須實際拜訪考察，了解企業真實營運情況，因此溝通能力與抗壓性同樣是成為一名基金經理人不可或缺的特質。

活動進入尾聲，國泰投信營運管理總處資深副總岳豫西勉勵在座同學，時刻保持多問、多看、多學習精神，國泰金控常年舉辦CIP國泰暑期實習計畫，支持同學在業界發揮影響力，快速累積實戰經驗，為自己的履歷加分。

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