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瑞銀估台股企業獲利今年增27% 看好電信自行車紡織

中央社／ 台北9日電

台股今天盤中創24126點新高後急殺翻黑，高低震盪逾500點。瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾今天說，若把今年前4大市值個股拿掉，以台股2025年獲利預估來看，還是高於過去26年平均值，目前評價並不貴，對台股抱持正向看法。

陳玟瑾出席瑞銀投資銀行2024年中展望說明會表示，今年3到5月台股企業公布2023年財報時，市場已經把獲利預估上調2%至3%，到了COMPUTEX台北國際電腦展後又往上調，接下來第2季財報公布時還有上調可能。

她提到，今年第3季底將有輝達Blackwell晶片、iPhone新機、AI PC（人工智慧個人電腦）新品導入，如果市場需求高於預期，也會是台股企業獲利繼續上修的成長動能。

她說，目前市場共識是2024年台股企業獲利將成長27%，明年將成長19%，2026年將成長16%，上調較多的產業包括半導體及航運。

陳玟瑾觀察，台股今年類股輪動非常快，從電子類股輪動出來的資金，大部分流入傳產類股的運輸和金融族群。以瑞銀覆蓋的領域來看，比較偏好電信股，下半年應該會顯現合併綜效，推升獲利成長。週期性循環股例如自行車、紡織服飾代工，也是下半年可以關注的產業。

陳玟瑾引述專家分析指出，今年4月初經銷商和通路存貨降到7至8個月，相較去年12月還有12至15個月存貨，已經降低很多。今年瑞銀進行歐美消費者調查發現，歐美消費者對電動自行車（e-bike）還是有非常強的購買慾望。瑞銀認為今年自行車存貨調整將結束，下半年會看到品牌商更積極對代工廠下單。

運動服飾方面，陳玟瑾表示，終端品牌在獲利和需求方面都講得非常保守，但根據瑞銀分析，因為存貨下降太多，今年就算美國服飾銷售衰退，存貨仍然太低，還是有庫存回補需求，看好代工廠下半年訂單將恢復，明年將持續成長。

台股 瑞銀

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