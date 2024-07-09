新台幣午盤貶4.7分 暫收32.54元

隨著暑假旅遊旺季到來，日本再次成為國人海外旅遊首選。期間，如果要精打細算消費，雙幣卡或許是一項不錯的選擇，但雙幣卡使用有什麼注意事項？市場上各家銀行推出的雙幣卡，又該如何使用最划算？

2024-07-09 07:30