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新台幣午盤貶4.7分 暫收32.54元

中央社／ 台北9日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.54元，貶4.7分，成交金額6.89億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.485元，早盤最高32.470 元、最低32.562元。

外匯 新台幣

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