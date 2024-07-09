瀚亞兒童理財延伸台灣各角落 偏鄉學校也受惠
瀚亞投信自2023年起，擴大CHA-CHING兒童理財教育計畫至偏鄉地區，以落實普惠金融願景，今（2024）年延續去年的精神，持續邀請偏鄉小學的師生到台北一日遊，透過理財課程與台北101遊覽活動，讓孩童認識理財知識，並達寓教於樂的效果。
瀚亞投信表示，繼2023年與新北市石門區乾華國小、萬里區大坪國小合作後，今年首場CHA-CHING兒童理財偏鄉小學推廣計畫向南延伸，與桃園市龍潭區三和國小合作，共有30餘學生到台北參加，也讓他們在暑假初期就有很好的回憶。
瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，2023年是瀚亞投信的志工元年，為鼓勵員工多參與志工活動，去年起也提供每位員工每年有三天的志工假，而內部也不定期會提供員工志工招募的相關訊息。
王伯莉接著說， CHA-CHING兒童理財教育計畫自去年起延伸至偏鄉小學，兩間學校的師生都給予滿滿的鼓勵與掌聲，今年也將持續推展至台灣各個角落。
瀚亞投信表示，身為資產管理業者的一份子，以及落實深耕台灣的決心，瀚亞全體員工更應秉持社會責任，對於理財教育不遺餘力，積極培訓內部員工成為CHA-CHING兒童理財教育的種子老師，期許能成立「種子老師群」，前往更多偏鄉小學教學CHA-CHING理財課程。
瀚亞投信表示，「CHA-CHING兒童理財計畫」在台實施已滿9年，未來將延伸至台灣各個角落；同時，非常歡迎偏鄉學校與瀚亞投信合作理財課程教學，達到普惠金融的願景。
為落實普惠金融的願景，瀚亞投信自2015年開始，在台灣推行集團保誠亞洲公益基金會 （Prudence Foundation）所發起的「CHA-CHING兒童理財
計畫」，免費提供學校完整理財教案、教材及多元教學資源，更有專屬的教學顧問，協助教師增能、幫助學校發展特色課程，讓學童獲得「帶得走、用得到」的關鍵能力。
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