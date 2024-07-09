日本銀行貨幣政策的終極目標 這個才是重點

日本5月基本工資較去年同期成長2.5%，創下1993年以來最大的漲幅，大型金控高層分析指出，除了薪資成長率必須持續之外，另一個日本銀行（日本中央銀行）希望能夠發揮的作用，就是帶動日本企業海外資金的回流。

大型金控的高層分析，日銀貨幣政策目標就是希望藉由將通貨膨脹率維持在2%以上，以拉升薪資成長率能夠長期維持在3%以上。

日本5月消費者物價指數（CPI）較去年同月揚升3.3%，連續第33個月上升，連續26個月高於2%；日本5月基本工資較去年同期成長2.5%，更是1993年以來最大漲幅，但大型金控提醒，接下來要觀察的，是日本薪資的漲幅能否像消費者物價指數連續上揚33個月、連續26個月高於3%，以達成日銀貨幣政策目標，後市仍需密切觀察，也是非常重要的觀察重點。

金控高層也分析，日圓貶值目前最顯著的效益就是對於出口的幫助，而接下來最令人期待的效益，就是日本企業什麼時候能夠大幅回國投資，一旦日圓貶值，真的對日本企業回日本投資起了作用，接下來這筆投資的資金不但會帶動日本當期國民生產毛額成長，投資的乘數效應，更是刺激經濟連續成長最有效的方式。

不過日企把海外資金移回日本，也會對其他的新興市場產生骨牌效應。大型金控高層指出，連同中國也大陸包括在內，因為過去日本可說是中國名列前茅的最大外資投資國家，當日本把更多的海外資金移回日本國內的時候，過去主要接受日本投資的新興市場，包括中國大陸等多個國家都會受到資金抽離的影響。

日本5月因出口大增、貿易逆差額縮小，加上企業海外投資收益增加，經常帳盈餘較去年同月大增41.8%～達2兆8,499億日圓，連續第16個月出現盈餘，創歷年同月歷史新高紀錄；另外5月來自日本海外企業股利、投資收益的盈餘竟高達4兆2,111億日圓，較去年同月增加13%，金額、比率都十分驚人。

但高層分析，這些投資目前只是藉由日圓貶值所換算的海外投資增益暴增，而增益日本企業合併營收與獲利，卻尚未大幅增益日本的國內投資，進而刺激日本的薪資成長和出口成長，日本滿布全球、龐大、且驚人的企業海外直接投資尚未移轉回國，這才是讓日本的國力真正脫胎換骨，而且對全球經濟秩序重組的最大關鍵。

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