集保結算所推出全新債票券交割訊息動態查詢服務 協助市場「甘丹查」
債票券市場蓬勃發展，為提升市場交割作業效率，臺灣集中保管結算所建置全新的債票券交割訊息動態查詢平台－「甘丹查」，為債票券商提供更便捷、即時且透明的交割進度查詢服務。
集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所參考國際清算機構及SWIFT的交割訊息追蹤服務，結合多年協助市場跟催交割雙方款券處理經驗，在今年3月25日推出的「甘丹查」服務，為市場搭建了全新的溝通橋樑，債票券商可在單一介面，即時獲知交易對手的款券處理進度，以及市場各中介金融機構的相關訊息，無須電話密集反覆追蹤查詢，大幅提高交割效率。
集保結算所債票券保管結算交割系統(BCSS)提供T+0款券同步交割服務已近20年，隨著市場規模逐年成長，發行人、債票券商及投資人對於初級發行、次級交易及到期兌償的資金調度效率愈加重視，每筆交割時程十分緊湊。據統計去年全年票券交易量已達81兆元，每日平均交易量超過3,200億元，顯現市場的熱絡。
「甘丹查」自推出以來，已有九成債票券商加入使用行列，皆給予高度評價。隨著債票券交易量持續成長，甘丹查除了可以完整追蹤交割動態外，也能提升交割效率，促進市場健全發展。
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