厚植企業永續力！富邦人壽2023永續報告書 資訊透明再提升

富邦人壽秉持「正向力量 豐富生命」的企業核心價值,長期深耕永續議題,透過定期發佈永續報告書,與各利害關係人溝通傳遞ESG策略及具體成果。

富邦人壽今年發佈的永續報告書首度將海外子公司納入報告範疇,且為了持續接軌國際永續機制及提升永續資訊揭露品質,不僅依循GRI 2021、PSI、SASB保險業準則及TCFD氣候相關財務揭露框架,更納入「利害關係人資本主義衡量指標 (Stakeholder Capitalism Metrics)」核心衡量指標,以及IFRS永續揭露準則。

富邦人壽總經理陳世岳表示,面對全球永續議題,富邦人壽肩負發揮風險管理及綠色金融之永續責任。為積極落實永續行動,公司設立了專責部門及組織,發展與實踐ESG各項業務,此外,亦透過多元化溝通管道,瞭解利害關係人所關注的議題,以此檢視永續議題,並校準公司在永續管理上的策略與長期目標,將永續績效展示於永續報告書中,全面回應內外部利害關係人對本公司的期待、協助他們掌握公司整體永續經營的推動成果及永續韌性。

首度納入韓國、越南及香港3間海外子公司 資訊揭露透明度再精進

富邦人壽2023年永續報告書首度將韓國、越南及香港3間海外子公司之員工面及環境面的永續資訊納入報告範疇,以提高資訊透明度,全面強化ESG議題資訊揭露,展現建構永續金融生態圈的決心。

此外,為接軌國際永續發展趨勢,並揭露在經濟、環境及人群面向之管理實績,富邦人壽依循國際四大永續框架,一、遵循全球永續性報告協會公布之GRI 2021 準則綱領編製;二、採用專為投資人設計的永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)保險業準則;三、依循國際金融穩定委員會的氣候相關財務揭露建議框架(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD);四、使用聯合國永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance, PSI)編制,更自主對應世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)「利害關係人資本主義衡量指標(Stakeholder Capitalism Metrics)」,及IFRS永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」與S2號「氣候相關揭露」框架準則。

永續前瞻作為亮眼 各項評鑑名列前茅

富邦人壽於2023年榮列金管會「第一屆永續金融評鑑」保險業前20%,顯現出公司全方位致力於氣候風險管理、淨零轉型、減碳節能、普惠金融、人權人力發展及資訊安全與透明等ESG議題的亮眼推動成果,未來更將不間斷地深耕永續,並承諾將持續遵循國際永續標準,積極創造永續價值鏈之影響力,穩步實踐各項永續目標,致力實現地球和人類的永續未來。

富邦人壽主動因應 ESG 及氣候相關風險與商機、支持產業減碳轉型建構永續金融生態圈,更建置完成不誠信行為之風險評估機制,進一步提升風險管理效能,讓企業整體經營有利於永續議題發展,此外,更經由制定具包容性及永續風險意識的投資方針,長期推動ESG主題性、綠色金融投資,並訂下成長目標,致力在穩健獲利的同時,協助被投資企業邁向永續共創雙贏。至2023年底,富邦人壽綠色金融投資餘額達18,992億元,並連續兩年入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

為擴大綠色影響力,富邦人壽積極推動節能減碳、再生能源發電等營運策略,2023年成功推動碳排較2020基準年減17.04%,綠色採購金額計達1.5億元,以開發綠色供應商、扶植小農與社企團體、支持在地採購等方式,匯聚內、外力量、共創綠色價值。富邦人壽本於公平待客原則,持續優化金融友善服務,在面對科技蓬勃發展及數位通訊普及所伴隨而來的金融詐騙,富邦人壽善盡金融職責拓展防詐知識鏈,將「培力識詐」和「行動阻詐」雙管齊下,更連續2年獲金管會認可,成為「公平待客原則評核」排名前25%績優業者。

富邦人壽發佈之永續報告書,亦榮獲2024年亞洲最具指標性和影響力的永續獎項「亞洲企業社會責任獎」之「永續報告書獎」肯定,足見富邦人壽發揮保險安定社會的力量,致力社會穩定與共融的企業價值。

