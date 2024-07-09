投等債交易熱絡 國泰投信舉辦北中南免費 ETF 講座

FED利率觸頂，台股今年一飛衝天，多檔ETF上周淨值再衝歷史新高點，新一波聰明錢該往哪裡去？下半年投資機會和風險是什麼？債券投資有無撇步？國泰投信7月起在台北、台中、高雄輪番舉辦免費ETF講座，由陣容堅強的投資研究團隊，手把手帶領投資人，從認識ETF開始，為各族群規劃最適合其投資屬性的理財方程式，講座中也將分享近日買盤踴躍的ETF 00725B人氣秘訣，有興趣的投資人可至國泰投信官網查詢報名資訊(https://www.cathaysite.com.tw/proj/2021/lecture/ )，各場次現場座位有限，敬請提早報名。

國泰投信表示，全台講座活動7月開跑，包括7月18日台中林酒店、7月22日高雄洲際酒店、以及8月份台北等地都將舉辦免費講座，由國泰投信總經理張雍川、知名證券分析師鄭廳宜多位業界專家，分析熱點產業和下半年總經趨勢。活動除了有理財達人現身說法，國泰投信ETF研究團隊也將在現場解析國民高股息ETF 00878，及7月要除息的重量級債券ETF國泰投資級公司債(00725B)等熱門基金。

國泰投信總經理張雍川指出，美國通膨數據明顯放緩，即使有總統大選的短期因素干擾，但短線消息面不會改變美國聯準會FED即將進入降息循環的趨勢，降息一旦開啟，債券殖利率及債券價格會立即反應，投資人應趁此時殖利率仍是多年來的高檔時先進場卡位，慎選債券ETF。以國泰投資級公司債 (00725B)為例，能在本月即將除息的多檔債券ETF中脫穎而出，就是具備三高優勢，包括規模高、交易量高、信評等級高，相當適合想要安穩領息的退休族群。

00725B是目前市場中少數千億級的債券ETF，上周公告配息資訊後，連日交易爆大量，僅7月5日單日即成交超過2.2萬張，國泰投信ETF研究團隊表示，目前美國景氣穩健，投等債收益率位在歷史高檔，00725B指數持債為BBB級以上，且有別於其他投等債ETF，00725B是少數成份債中沒有「次順位債」的債券ETF，相對更為安全且低風險。另外國泰投信也提醒，針對近期有投資人利用債券利差做為借貸擔保品，操作財務投資的投機型理財法，須留意慎選投資標的與擔保品，了解自身的風險承受度，以及投資標的未來收益配發的穩健性和可持續性等，才可確保現金流無虞。

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