證交所與國泰金控 共同主辦2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

臺灣證券交易所及國泰金控攜手舉辦的「2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於7月3日圓滿落幕，以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦淨零解方和永續金融，活動採實體與線上同步進行，吸引國內外產官學者逾4,800人次共襄盛舉，共同探討永續金融和氣候變遷的重要趨勢及實務發展。經統計與會出席所代表的企業在台股市值占比達82%、碳排占比54%，反應十分熱烈，充分展現台灣企業重視永續及淨零的決心。

證交所林修銘董事長於論壇中以「趨勢剖析：迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」為題進行專題演講時表示，證交所作為資本市場的重要平台，積極配合主管機關推動永續發展政策，助力上市公司實現2050年淨零排放目標。配合「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」以治理、透明、數位、創新的四大主軸下，重點推動以下項目：

1、引領企業淨零永續治理：推動上市櫃公司揭露溫室氣體盤查及確信資料、鼓勵設置永續發展委員會，並成立臺灣碳權交易所，推動減量額度交易機制，培育ESG淨零永續人才。

2、精進永續資訊揭露透明：推動我國接軌IFRS永續揭露準則，上市櫃公司於2026~2028年依資本額規模分階段適用，另2025年起所有上市櫃公司均應編製及申報永續報告書。

3、推動ESG評鑑及數位化：研議將公司治理評鑑轉型為ESG評鑑，並建置ESG數位平台及ESG Infohub 一站式整合查詢網站，提升永續資訊透明度及增進企業、投資人的決策參考。

4、強化利害關係人溝通：持續精進投資人關係平台，並推動機構投資人共同議合，引導資金投入永續創新行動。

林修銘指出，現今已是碳排有價的時代，台灣企業對於碳風險管理的需求增加，證交所透過四大行動協助企業迎戰永續轉型的挑戰。首先，鼓勵企業揭露永續資訊、積極接軌國際，提升永續資訊揭露之廣度與品質；第二，證交所將以公司治理評鑑架構為基礎，於三年內循序建構ESG評鑑，透過外部評鑑激勵企業減碳，形塑市場永續價值文化；第三，為協助企業加強與利害關係人溝通，證交所及指數子公司將持續協助企業IR媒合及精進ESG資訊加值服務，增進中小型企業與機構投資人的連結度，促進IR及ESG議合，建構企業氣候韌性；最後，證交所攜手碳交所推動碳交易，除引進國際碳權外，有望在今年底前推出國內碳權交易平台，協助企業完成淨零最後一哩路，以滿足國際供應鏈的碳中和要求，並支持淨零創新產業發展，解決企業碳焦慮。

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