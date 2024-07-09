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康和證券家庭日好fun 董座鄭大宇期勉同仁打造幸福追求共好

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券集團與味全龍合辦「康和好fun」北區家庭日，同仁攜家帶眷於天母味全龍球場合影。(康和證券/提供)
康和證券集團與味全龍合辦「康和好fun」北區家庭日，同仁攜家帶眷於天母味全龍球場合影。(康和證券/提供)

康和證券（6016）攜手味全龍合辦「康和好fun」北區家庭日，員工與眷屬近千人齊聚味全龍天母主場，並由董事長鄭大宇親自開球，擔任開球捕手的是味全龍的明星球員郭天信(天哥)，除觀看與台鋼雄鷹賽事外，在現場有許多互動遊戲攤位，也安排小龍女啦啦隊表演、應援教學、小龍女拍照會等，讓所有員工眷屬一起為球賽加油，度過盛夏狂歡日!

鄭大宇表示，自己也是超級棒球迷，每次在棒球場看到很多球迷為自己的球隊加油吶喊，就覺得棒球是最有凝聚力的球賽，將大家與自己的家人凝聚在一起，讓我們一起享受棒球比賽的快樂，一起在康和棒球家庭日打造幸福、追求共好。

鄭大宇進一步表示，棒球是台灣的國球，台灣職棒迄今已35年，康和更常常支持基層棒球的發展，今天也特別邀請受贊助的稻江商職青棒隊球員一起觀賽

，這是企業社會責任，回饋給有需要的人，形成善的溫暖、善的循環。期許每位員工都像康和紅色LOGO般，有滿滿的健康、熱情與活力，真誠對待每位客戶，讓社會越來越好。

康和家庭日當天，味全龍以11:4獲勝，中止7連敗，強打吉力吉撈．鞏冠對台鋼雄鷹單場雙響砲，敲3安貢獻5打點，打點數是單場新高，率隊搶勝獲選

MVP，同時康和證券董事長鄭大宇特別加頒1萬元MVP獎金予吉力吉撈．鞏冠，吉力吉撈．鞏冠並回贈簽名球衣予鄭董事長。

康和家庭日現場，除有小龍女啦啦隊開場舞與應援加油外，在康和證券攤位上，只要在康和證券FB臉書按讚，即贈送精美禮物。另外在7月底前，於康和證券FB活動訊息頁留言-「康和卡好通~滿壘全都通！」，就有機會在8月抽出並獲得小龍女啦啦隊女孩簽名球，只有5位幸運兒可獲得如此珍貴的簽名球。

康和證券集團北區家庭日，鄭大宇董事長於天母味全龍主場開球。(康和證券/提供)
康和證券集團北區家庭日，鄭大宇董事長於天母味全龍主場開球。(康和證券/提供)

味全 啦啦隊 董事長

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