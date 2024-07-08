獨／前財長蘇建榮將出掌政大國金院 金管會前主委黃天牧傳新去向
除了八大行庫的高層人事之外，金融業的泛官方周邊單位，也即將進行高層人事改組，知情人士透露，政大國際金融管理學院自前任院長李勝彥因病辭世之後，接替人選一直未定，如今新人選已經確定，將由台灣金融研訓院董事長，也是金融總會理事長蘇建榮在8月1日正式出任，理事會已通過相關的人事決議；至於之後蘇建榮是否同時兼任金融研訓院董事長，目前尚未確定，除了由蘇建榮繼續擔任研訓院董事長之外，據指出，另一個呼聲也相當高的人選，就是金管會前主委黃天牧。
原本在黃天牧卸任前後，一度傳出他將轉戰台灣金控出任董事長，不過據最新可靠消息，府院決策高層應不會安排黃天牧赴財政部所轄的八大公股體系，而是另有安排，目前除了在金融研訓院董事長人選，他是其中一位被考量人選之外，據悉他也可能在9月之後，出任存保公司的新任董事長，對於黃天牧的新去處，府院決策高層最快將在八月中下旬拍板定案。
至於八大行庫的高層人事安排，也會在8月中旬左右底定，其中台銀、土銀董事會三年一屆的任期，會在8月中旬到期，財政部和府院也有意趁此作通盤性的全面調整；目前已知，包括退休、或是轉換跑道連動到其他行庫等方式，八大行庫董總級高層人事異動的幅度，至少超過半數以上的董總會有異動，其中包括了年齡、在同一公股金融機構任職時間長短，這二大因素都會考慮，近來雖然檯面上風平浪靜，但檯面下則是波濤洶湧，各路人馬已展開激烈的角力，最後決選結果，將在8月中下旬揭曉。
▪ 全台最頂級私人招待所 宜蘭神秘「阿拉伯宮」公開出售
▪ 高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇
▪ 高房價為何很多人前仆後繼搶上車？ 賴正鎰：我也很傻眼
▪ 六都「最富里」爆黑馬 台南這里年所得勇奪第一
▪ 新青安幫到誰？ 李同榮：三種人受益 年輕人深受其害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言