花旗挺台商中東歐布局

台歐貿易快速成長，台廠也開始擴大投資歐洲，部署供應鏈移轉，其中又以鄰近西歐、連結亞洲與歐盟市場門戶的中東歐地區最為熱門。

花旗（台灣）商業金融事業群與勤業眾信聯合會計師事務所近日共同舉辦「變動下的契機—中東歐貿易供應鏈布局戰略」客戶論壇，與台灣企業分享中東歐供應鏈優勢、經濟概況與跨國金融解決方案。

中東歐優越的近岸外包地理優勢，發達的製造業基礎，成為歐洲的製造中心。政府也積極鼓勵台商赴歐投資，目前行政院國發會已與斯洛伐克、捷克和立陶宛三國簽署18項合作備忘錄，並主導成立2億美元的中東歐投資基金，以及10億美元的中東歐融資基金。

花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱表示：「受到地緣政治的影響，加上中東歐政府積極建立友善的投資環境，全球供應鏈逐漸開始向中東歐移轉。看好中東歐的市場潛力，花旗預期未來幾年內，此區域將成為全球供應鏈的關鍵經貿走廊。」

余苑菱進一步表示：「花旗透過遍布歐洲市場的綿密網絡、通曉多國語言的優秀人才以及對當地市場的了解，相信能夠提供台商及跨國企業客戶專業的服務。作為客戶的最佳金融夥伴之一，花旗致力運用我們的跨國優勢，支持客戶在海外的業務拓展計畫，協助台灣企業走向國際。」

花旗國際企業金融業務中歐區負責人Jacek Czerniak強調：「花旗擁有獨特的全球網絡，在波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及烏克蘭等國皆設有據點，且在中東歐國家擁有高技能、專業的員工。

在企業持續進駐中東歐的趨勢下，花旗透過歐洲與亞洲團隊的緊密合作，針對台灣企業客戶的需求提供全面的金融服務，協助跨境投資布局。」

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