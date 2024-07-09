元大壽享美溢擁三亮點

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險具備三大特色。 元大人壽／提供
元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險具備三大特色。 元大人壽／提供

元大金控（2885）旗下元大人壽推出全新外溢保單「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」，以具備三大特色提供保戶一次擁有保障與多元資產配置的機會。「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」兼具保險保障與資產累積的特性，非常適合有外幣資產配置需求及退休規劃的中壯年或熟齡客戶，提供進可攻、退可守的堅強後盾。

元大人壽指出，「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」有三大特色，特色一為特定傷病享額外給付。「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」除了享有壽險終身保障外，特別針對初次罹患四項特定傷病：冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞 （重度）、腦中風後障礙 （重度）、嚴重阿茲海默氏症，依診斷確定日保險金額的10%提供額外給付，安心療養無後顧之憂。

特色二為健康促進保費折扣。元大人壽提倡預防勝於治療的觀念，投保後只要持檢測通知單，在特定日前至指定之醫療機構完成「指定心血管檢測」（僅一次），或於繳費期間每年進行牙科診療，其次一保單年度即可享健康促進保費折扣1%，掌握心血管及口腔健康，減少疾病發生機率。

元大人壽表示，第三個特色是增值回饋分享金。「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」以美元收付，繳費七年享終身壽險保障，滿足多元資產配置同時還有機會享增值回饋分享金。

以40歲男性投保「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」為例，保險金額20萬美元，假設每年宣告利率4.05%維持不變，增值回饋分享金選擇以增額繳清保險方式增加保險金額，第四保單年度末起享有壽險保障倍數效益，到60歲保障倍數約為所繳保費3.4倍，隨年齡增長倍數會增加，提升家庭保障並分散風險，亦可做為資產傳承規劃，守護家人。

隨著國人健康意識抬頭，健康管理與保障的規劃更顯重要，元大人壽提醒，照顧好自己的健康才是擁有幸福人生的根本。

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