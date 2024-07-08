櫃買中心於7月8日審議通過王座上櫃案

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於7月8日審議通過王座（2751）上櫃案。王座是六角（2732）子公司，主要是代理國內外餐飲品牌並開設連鎖直營門市，包括杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將煎餃、京都勝牛，以及橋村炸雞等知名品牌，董事長為王耀輝，推薦證券商是永豐金證券及統一綜合證券，申請時資本額1.7億元。

王座公司2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年第1季合併營收為3.36億元，稅後淨利為1,502萬元，EPS為0.87元。

櫃買中心 營收

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