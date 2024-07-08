櫃買中心於7月8日審議通過王座上櫃案
櫃買中心於7月8日審議通過王座（2751）上櫃案。王座是六角（2732）子公司，主要是代理國內外餐飲品牌並開設連鎖直營門市，包括杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將煎餃、京都勝牛，以及橋村炸雞等知名品牌，董事長為王耀輝，推薦證券商是永豐金證券及統一綜合證券，申請時資本額1.7億元。
王座公司2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年第1季合併營收為3.36億元，稅後淨利為1,502萬元，EPS為0.87元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 全台最頂級私人招待所 宜蘭神秘「阿拉伯宮」公開出售
▪ 高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇
▪ 高房價為何很多人前仆後繼搶上車？ 賴正鎰：我也很傻眼
▪ 六都「最富里」爆黑馬 台南這里年所得勇奪第一
▪ 新青安幫到誰？ 李同榮：三種人受益 年輕人深受其害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言