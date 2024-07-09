台新金永續排名冠同業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
時代雜誌2024全球500大永續企業評選，台新金榮登銀行產業別世界第一、台灣金融業第一。台新金控／提供
時代雜誌2024全球500大永續企業評選，台新金榮登銀行產業別世界第一、台灣金融業第一。台新金控／提供

《TIME》時代雜誌日前公布「2024年全球500大永續企業」評選結果。台新金控（2887）獲73.5分，為全球跨產業第63名，全球金融相關產業排名第九，銀行產業別世界第一，台灣金融業排名第一。

台新金控總經理林維俊表示，台新今年2月甫獲標普永續年鑑銀行產業別全球Top 1%最高榮譽，這次再登時代雜誌《台灣金融業榜首》殊榮，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定，經營團隊及各子公司員工都備感榮耀，也象徵台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。

林維俊指出，台新依循集團ESG永續發展目標，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能等三關鍵議題，落實上下游整合及營運永續作為。例如率先制定集團永續金融政策(如脫碳策略、客戶議合、投票政策等)，透過企業永續委員會督導各子公司實行，同時設定積極性脫碳政策(脫煤及非典型石化)，投融資均設立不再承作及汰除年等。透過各式永續措施讓台新從多面向角度引領產業，並號召民眾響應，讓淨零成為金融生態圈最聚焦的永續行動。

台新金控永續長李鎮宇表示，本次評選為《TIME》時代雜誌與數據公司Statista首次合作，從全世界超過5,000家最具規模及影響力的公司，透過嚴謹的篩選，再依公司20多項關鍵永續數據評分，篩選首步排除非永續企業，如化石燃料、森林砍伐等產業。其次再依據CDP (碳揭露專案)評比、科學基礎減碳目標倡議及標普全球永續年鑑等國際永續評級。

接著是檢視企業永續報告書是否符合國際標準。最後透過報告書審視企業於環境和社會關鍵績效的各項指標，如國際永續評比機構、永續資訊透明度、國際永續標準對接度、女性高階主管占比、性別平權、友善職場環境、淨零減碳作為等逾20項指標。

台新未來將致力以「from Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。

永續

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