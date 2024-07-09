外資賣股匯出 台幣走貶
國內股匯再度各走各路。儘管台股指數昨（8）日收盤激漲321點，收在23,878點、續創新高紀錄，但因外資在台股獲利了結，賣超台股逾88億元後選在下午陸續匯出，促使新台幣匯率終場貶值1.8分，收在32.493元，總成交量為19.87億美元。
匯銀主管指出，台股昨天表現超強勁，盤中一度暴漲逾455點、攀上24,011點，締造盤中新高紀錄，終場大漲321點，但外資見好就收、入袋為安，昨天賣超台股後匯出資金，導致國內股匯不同調，形成台股大漲，新台幣匯率卻貶值作收的特殊情況。
匯銀主管透露，新台幣匯率昨天早盤先隨台股走揚，盤中最高升抵32.395元，但午後匯市驚見豬羊變色，在外資賣股落跑、投信也加碼海外投資下，新台幣匯率由升翻貶，最低觸及32.512元，終場貶值1.8分，收32.493元。
展望後市，匯銀主管指出，美國聯準會降息時程仍是影響股匯走勢最關鍵的變數。美國上周五公布的非農數據喜憂參半，就業人數高於市場預期，同時失業率也走揚，市場仍樂觀看待、提振降息預期，即使如此，國際美元仍維持偏強格局，主要亞幣欲振乏力，預估短期內，新台幣匯率仍將位於32.2元至32.8元區間波動。此外，聯準會主席鮑爾將於周二晚間出席國會聽證，對於鮑爾會上是否會透露降息時程，市場屏息以待。
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