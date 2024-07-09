四連霸…綠巨人蟬聯買債王 6月大舉加碼129億

有「綠巨人」封號的中華郵政重返債市。據櫃買中心統計，中華郵政6月大舉加碼台債129.91億元、蟬聯「買債王」寶座；自今年3月以來，中華郵政已連四月奪下債券買超冠軍，累計買超規模突破400億元、達452.37億元。

櫃買中心最新出爐數據顯示，6月買超債券前十大機構裡，中華郵政一枝獨秀、單月大買債券129.91億元，遙遙領先排名第二的華南銀行。券商主管說，儘管排名買超第二大，但華南銀行6月僅加碼台債29.91億元，僅為「綠巨人」買超金額129.91億元的「零頭」。

6月債券買超前十大機構

另外，台新銀行、兆豐票券與元大銀行，6月買超金額11.5億元至14.94億元，依序擠入前五大。

回顧今年上半年，六個月裡，除今年1月與2月外，3月至6月的「買債王」寶座均由中華郵政搶下；今年1月的買超冠軍為彰化銀行，單月買超約43億元，2月則是渣打銀行，買超金額約44億元。

今年3月至6月，中華郵政挾帶豐沛資金橫掃債市，3月買超債券134.91億元、4月加碼79.54億元，5月與6月也分別搶進108.01億元與129.91億元，合計敲進債券超過450億元。

展望後市，債券商主管表示，聯準會上周公布6月會議紀錄，多數官員表示通膨已出現進展，惟降溫速度仍不夠快，需看到更多通膨放緩的數據，才能決定降息時點；另外，美國上周公布經濟數據顯示，美國勞動市場逐漸降溫，美債由偏空氛圍轉趨中性，殖利率自高點下滑。

國內市場方面，受央行宣布調升存準率影響，市場資金持續緊縮，上周公債殖利率彈升至今年高點，多數公司債發行人因發行成本墊高，暫緩公司債發行計畫，部分擬以公司債籌資或額度將到期的潛在發行人，預計將於近期視時點進行公司債訂價作業。

大型券商分析，近期美國公布數據強化聯準會降息預期，不過川普在辯論後勝選機率提高，引發長債端賣壓，使美債殖利率維持區間盤整。對於台債後市，本周需密切關注央行總裁楊金龍在立法院談話，以及5年公債的標售結果，預估短期內，5年債交易區間位於1.65%至1.7%，10年債則是1.7%至1.8%。

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