新壽單月獲利87.5億元 資本適足率大進補

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新光金控（2888）昨（8）日公布6月單月賺破百億元，累計上半年稅後純益一舉衝破兩百億元大關，尤其新壽單月獲利87.5億元，對於RBC（資本適足率）將大進補。

新光金發言人林宜靜表示，對於人壽6月RBC「審慎樂觀」，但強調要等到8月經會計師查核後才能確定。

金管會以每半年度為基準，要求保險公司經會計師查核的RBC不得低於200%及淨值比不得連二期低於3%，先前新壽虧損致RBC連二期落入資本不足，如今經營漸入佳境，加上8月底將完成125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，對RBC有相當助益。

新壽2023年6月底RBC跌破200%到184.38%，同年12月底再進一步降到176.37%，2024年6月底仍將低於200%，淨值比則維持約4%左右。

金管會官員日前表示，新壽在8月底現增與發債資金到位後，預計2024年12月底達標，新壽增資壓力將可稍喘口氣。

不過，隨著6月獲利表現亮眼，將進一步提升RBC表現，加上8月增資及次順位公司債到位，可望擺脫增資困境。

新光金暨新壽董事長魏寶生近日已表達，當新壽RBC達標後，連動諸多業務都可解禁，如海外有價證券借券業務，光借券業務過去平均一年可賺1億元，股債投資上限也會積極再爭取提高。

增資 新壽

延伸閱讀

獨／出掌新光金董事長！魏寶生上午獲選下午就「拜碼頭」 首受訪談2大目標

獨／金融圈再傳震撼彈！新光金董座陳淮舟將請辭

獨／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

獨／吳東進遭約談…受新板傑仕堡案風波影響 新壽洪士琪發員工信激勵士氣

相關新聞

金控獲利成績單 一片大好…中信金上半年EPS 1.85元

金控上半年獲利亮眼，新光金6月單月大賺百億元，累計上半年稅後純益與兆豐金雙雙挺進200億元大關，中信金上半年累計賺逾37...

新壽單月獲利87.5億元 資本適足率大進補

新光金控昨（8）日公布6月單月賺破百億元，累計上半年稅後純益一舉衝破兩百億元大關，尤其新壽單月獲利87.5億元，對於RB...

四連霸…綠巨人蟬聯買債王 6月大舉加碼129億

有「綠巨人」封號的中華郵政重返債市。據櫃買中心統計，中華郵政6月大舉加碼台債129.91億元、蟬聯「買債王」寶座；自今年...

外資賣股匯出 台幣走貶

國內股匯再度各走各路。儘管台股指數昨（8）日收盤激漲321點，收在23,878點、續創新高紀錄，但因外資在台股獲利了結，...

台新金永續排名冠同業

《TIME》時代雜誌日前公布「2024年全球500大永續企業」評選結果。台新金控獲73.5分，為全球跨產業第63名，全球...

元大壽享美溢擁三亮點

元大金控旗下元大人壽推出全新外溢保單「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」，以具備三大特色提供保戶一次擁有保障與多元資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。