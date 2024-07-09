新壽單月獲利87.5億元 資本適足率大進補

新光金控（2888）昨（8）日公布6月單月賺破百億元，累計上半年稅後純益一舉衝破兩百億元大關，尤其新壽單月獲利87.5億元，對於RBC（資本適足率）將大進補。

新光金發言人林宜靜表示，對於人壽6月RBC「審慎樂觀」，但強調要等到8月經會計師查核後才能確定。

金管會以每半年度為基準，要求保險公司經會計師查核的RBC不得低於200%及淨值比不得連二期低於3%，先前新壽虧損致RBC連二期落入資本不足，如今經營漸入佳境，加上8月底將完成125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，對RBC有相當助益。

新壽2023年6月底RBC跌破200%到184.38%，同年12月底再進一步降到176.37%，2024年6月底仍將低於200%，淨值比則維持約4%左右。

金管會官員日前表示，新壽在8月底現增與發債資金到位後，預計2024年12月底達標，新壽增資壓力將可稍喘口氣。

不過，隨著6月獲利表現亮眼，將進一步提升RBC表現，加上8月增資及次順位公司債到位，可望擺脫增資困境。

新光金暨新壽董事長魏寶生近日已表達，當新壽RBC達標後，連動諸多業務都可解禁，如海外有價證券借券業務，光借券業務過去平均一年可賺1億元，股債投資上限也會積極再爭取提高。

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