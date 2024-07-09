金控獲利成績單 一片大好…中信金上半年EPS 1.85元

金控上半年獲利亮眼，新光金6月單月大賺百億元，累計上半年稅後純益與兆豐金雙雙挺進200億元大關，中信金上半年累計賺逾370億元，每股稅後純益（EPS）1.85元，暫居第一。還有四家金控尚未公布6月獲利，預期上半年整體金控獲利肯定超越3,000億元，比去年同期成長逾千億。

目前還有富邦、國泰、開發與合庫金等四家，尚未公布自結6月獲利，其餘十家金控中，6月賺最多為新光金，而中信金累計上半年合併稅後純益372億元與EPS 1.85元暫居第一，兆豐金、元大金EPS分別以1.42元、1.39元緊追在後。

中信金6月單月稅後純益60.5億元，累計賺372億元，EPS 1.85元，上半年稅後純益與EPS均創歷史新高。子公司中信銀6月稅後純益45.9億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽保險公司6月因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後純益18.8億元。

兆豐金6月單月稅後純益34.7億元，受惠產險單月虧轉盈與證券端在大盤放量創高下帶動獲利成長，使得兆豐金6月獲利比前月增加近24%，累計上半年稅後純益203.9億元，年增約8.7%，累計EPS 1.42元。兆豐金指出，兆豐銀上半年獲利177.9億元，仍微幅衰退，主因去年FX SWAP金融換匯交易收益墊高基期，以及長期投資有部分評價損失。

新光金異軍突起，6月單月大賺102億元，使得累計獲利衝上204.1億元，EPS達1.31元，獲利排名大幅躍升，單月與累計上半年獲利均創新高。新光金發言人林宜靜說明，主因子公司新光人壽積極實現豐厚資本利得與股息入帳等因素，獲利月增1.36倍，銀行及證券子公司獲利也大幅成長。

華南金受6月認列未分配盈餘稅影響，單月獲利下滑15%，為17億元，累計上半年稅後純益112.1億元，年增7%，EPS 0.82元，續創同期新高。子公司華銀6月稅後純益18.4億元，月增4%，主因股息挹注，累計前六月稅後純益102.6億元，也創同期新高，年增5%，證券、產險子公司獲利也均分別較去年同期大幅成長。

玉山金6月稅後純益22.1億元，累計上半年稅後純益127.1億元，年增20.5%，EPS為0.81元。旗下玉山銀行累計上半年稅後純益115.8億元，年增21.6%，玉山證券10.6億元，較去年同期增加74.2%。

台新金6月稅後純益24.7億元，較上月大增76.4%，累計上半年稅後純益105.8億元，年成長19%，EPS為0.77元。台新銀單月稅後純益15.2億元，累積稅後純益為86.3億元，年成長8.6%。證券與人壽子公司上半年獲利則是分別年增71.2%、3.8倍。

商品推薦