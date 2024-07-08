房價太高如何降溫 合庫金董事長董瑞斌提解方

當前房價太高，除了新青安精進、囤房稅上路、央行第六波房市管制措施之外，是否還有其他解方？對此，合庫金董事長董瑞斌在接受本報訪問時，提出新解方，他從「供給面」切入，認為未來政府公有地的運用可在社宅的觀念之上，除了出租之外，其實也可提出能出售的「地上權」，但這種地上權的擔保品，必須提出「轉售」限制，亦即，若要賣，只能原價賣回給政府，不能賣給政府以外的對象，等於封閉所謂的「次級市場」，來防止社宅出售成為炒作標的。

目前的社會住宅只能出租，不能出售，不過董瑞斌認為，倘若能用上述禁止轉售給其他對象，只能賣回給政府的作法來處理，即使出售，也能防弊。

在公股金融圈，董瑞斌產官學界資歷之豐富可說屬一屬二，他出身台灣經濟研究院六所所長、曾任高雄市財政局長，也曾任兆豐金、第一金總經理、第一金控及銀行董事長，對於降溫房市的方法，董瑞斌提出了上述的解方；他進而分析，由於現在房市最貴的在於「土地」的地價本身，而非建物本身，因此這種不附帶土地的地上權供給量若能增加，將能充分幫助年輕人可買得起房。

他也表示，不僅年輕人，連成年人、中壯年人也可受惠，例如現在少子化，很多私校擬退場，其土地就可作為這些興建上述地上權社宅的基地，再外加各部會釋出的國有地，就可有更多的基地，供作這種社會住宅之用。而且政府還能規畫一房、二房、三房，等不同的房型，讓不同大小的家庭，都可選擇他們適合的物件，因為少了高額的土地價格負擔，民眾買房負擔大為減輕，尤其是現在民眾買房，尤其是六大都會區，超過7成以上，都和土地價格上漲有關。

在地點上，董瑞斌也表示，可選擇在很多捷運路線的終點站來興建，如此仍有一定的交通便利性。

除了董瑞斌建議，透過增加地上權社會住宅的供應，財政部國產署所管轄的國有地作為地上權開發，近幾年來亦大力推動「地上權房貸」的承作，讓買地上權的民眾在辦理房貸時也能順利進行。根據國產署最新統計，自102年以來，到去年底止，總共已有20個建案，有進行地上權房貸，其中高雄有11個建案為最多，台中5個、台北市2個、台南與彰化各1。

統計也顯示，目前全台灣已有將近20家銀行、2家信合社承作地上權房貸，其中農業金庫以404件高居榜首、高雄市第三信合社338件居次、元大銀259件居第三，其他包括王道銀行、台企銀、一銀、上海商銀，亦分別以146件、80件、76件、53件，均為地上權房貸件數較多的銀行。

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