玉山銀落實公平待客 獲肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山以金融消費者權益保護與顧客需求服務為核心，積極推動公平待客原則、金融友善服務及防堵金融詐騙玉山銀行連續三年榮獲金融管理監督委員會公平待客評核前25%肯定。

玉山銀行總經理林隆政表示，公平待客及消費者權益保護是不斷持續的挑戰，金融友善與防範詐騙為近年重要議題，而防範詐騙應從教育做起，金融從業人員應以專業角度隨時向顧客、社會大眾宣導防詐觀念，提升防詐意識。因此，玉山繼高齡友善講座外，今年更攜手警政署走入校園舉辦防詐騙講座，與大學生們分享新型態詐騙手法及金融交易安全知識，希望藉此強化青年學子的金融培力。

此外，與台灣大學展開辨識金融詐騙態樣產學合作，顧客可藉由防詐問卷自我檢視是否遭遇詐騙，若有類似詐騙情境可即時尋求協助。期望透過產官學緊密合作，讓更多民眾掌握正確的防詐觀念，降低受騙風險，共同打造一個更加安全的金融環境。

玉山長期推動金融友善與普惠金融，打造暖心友善的服務環境，設置多項無障礙設施及提供數位友善服務，包括無障礙洽談室、免預約手語視訊翻譯服務、有聲版簽帳金融卡易讀手冊等，並於指定自動化櫃員機新增視障語音存款功能，讓視障顧客可透過播放語音說明自行操作存款交易，實現金融自主權。

此外，已於全台分行設置輪椅專用充電站，將自動化服務區的客服電話與文字客服QR CODE，調整至符合輪椅顧客使用的高度，提供更便捷的溝通服務管道。

為持續落實公平待客原則及金融消費者保護，玉山秉持「心清如玉、義重如山」的精神，跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，將普惠金融、金融平權及顧客服務思維深植於企業文化之中，持續深耕公平待客文化並秉持ESG理念，發揮金融影響力，共創永續未來。

消費 玉山銀行 詐騙

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