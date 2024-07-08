玉山銀落實公平待客 獲肯定

玉山以金融消費者權益保護與顧客需求服務為核心，積極推動公平待客原則、金融友善服務及防堵金融詐騙，玉山銀行連續三年榮獲金融管理監督委員會公平待客評核前25%肯定。

玉山銀行總經理林隆政表示，公平待客及消費者權益保護是不斷持續的挑戰，金融友善與防範詐騙為近年重要議題，而防範詐騙應從教育做起，金融從業人員應以專業角度隨時向顧客、社會大眾宣導防詐觀念，提升防詐意識。因此，玉山繼高齡友善講座外，今年更攜手警政署走入校園舉辦防詐騙講座，與大學生們分享新型態詐騙手法及金融交易安全知識，希望藉此強化青年學子的金融培力。

此外，與台灣大學展開辨識金融詐騙態樣產學合作，顧客可藉由防詐問卷自我檢視是否遭遇詐騙，若有類似詐騙情境可即時尋求協助。期望透過產官學緊密合作，讓更多民眾掌握正確的防詐觀念，降低受騙風險，共同打造一個更加安全的金融環境。

玉山長期推動金融友善與普惠金融，打造暖心友善的服務環境，設置多項無障礙設施及提供數位友善服務，包括無障礙洽談室、免預約手語視訊翻譯服務、有聲版簽帳金融卡易讀手冊等，並於指定自動化櫃員機新增視障語音存款功能，讓視障顧客可透過播放語音說明自行操作存款交易，實現金融自主權。

此外，已於全台分行設置輪椅專用充電站，將自動化服務區的客服電話與文字客服QR CODE，調整至符合輪椅顧客使用的高度，提供更便捷的溝通服務管道。

為持續落實公平待客原則及金融消費者保護，玉山秉持「心清如玉、義重如山」的精神，跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，將普惠金融、金融平權及顧客服務思維深植於企業文化之中，持續深耕公平待客文化並秉持ESG理念，發揮金融影響力，共創永續未來。

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