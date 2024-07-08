旅日神卡拚場 最高回饋11%

回饋緊追在後，台新銀行新改版的太陽悠遊JCB卡則祭出8.8%回饋，玉山熊本熊信用卡也有8.5%的回饋，加深與民眾的黏著度。

永豐現金回饋JCB卡自2018發行至今已近六年，2024年權益優惠再升級，日本消費加碼最高5%的福利，若是全新戶申辦再加碼1%，等於去日本血拚可享6%回饋，且永豐銀推出期間限定加碼，在即日起至9月30日止，於日本地區刷卡消費每季累積滿新台幣10,000元，可再享5%回饋（須登錄），等於日本刷卡最高回饋11%，成為本季回饋最高的旅日神卡之一。

富邦J卡長期以來都是日韓旅遊族的最愛，在今年2月正式達成發卡200萬張的里程碑，今年再加大回饋。

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