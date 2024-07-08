國銀插旗日本 十家挺進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國銀插旗日本
國銀插旗日本

跟隨台積電（2330）腳步，國銀掀起插旗日本熱潮，金管會於2日同意台北富邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行，為國銀第十家赴日設點的銀行。另一方面，國銀今年首季在日本稅前盈餘為9.9億元，年增高達54.4％，是國銀海外主要市場，獲利成長幅度最高，銀行業也看好未來發展商機。

近二年國銀加速插旗日本腳步，目前已有八家本國銀行在日本設點，包含臺灣銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行、台新銀行及中信銀行，共設有十家分行及一家子行；合庫銀行在今年2月獲得同意可向日本主管機關申設東京分行，台北富邦銀行在本月獲得許可，可向日本主管機關申請設立東京分行。

考量台積電熊本一廠已於今年2月開幕，日本九州首府福岡及熊本也成為國銀布局熱點，包含玉山銀福岡分行已於去年9月正式開業，成為第一家插旗日本九州的國銀，如今也在規劃設置熊本支行；中信銀行東京之星子行則在去年12月於熊本設立事務所；台新銀行福岡支行於今年4月23日開業，宣告正式進軍日本九州市場；臺灣銀行福岡代表人辦事處也於6月10日正式開業，也是第四家赴日本九州設點的國銀。

檢視國銀在日本獲利狀況，2018、2019年兩年都有獲利50億元以上，但2020年受到疫情影響，全年獲利僅剩7.7億元，2021年則回溫至30.6億元，2022年則因國銀針對聯貸案提列較高的呆帳費用，導致整體由盈轉虧至10億元。金管會統計，2023年全年國銀在日本市場「轉虧為盈」，大賺31.6億元，是近四年高點，今年首季稅前盈餘達9.9億元，較去年首季大幅成長54.4%，是至少近三年同期最高。

中信銀行 日本

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