新光金6月單月獲利破百億 創史上新高

新光金今日公告6月獲利，在台股助攻使新壽6月實現將近90億單月獲利的挹注之下，新光金6月稅後獲利102.01億，已創金控成立以來單月最佳紀錄。而新壽6月稅後淨利達87.54億元，亦創史上單月次高，僅次於2018年1月的稅後淨利96億。

新壽去年底的RBC為176.37%，而新壽累計上半年稅後獲利148.01億元，「自體獲利」將使新壽的RBC約可增加14.8%，若7月獲利再能實現可觀的獲利，甚至新壽不用等8月完成現增，RBC在7月已可提前達標200%的法定門檻。

上周外資大買新光金，使新光金甚至成為外資買超個股第一名，主要有兩大原因，除了新光金公布現增訂價，有至少2成的價差可期，新光金交出獲利佳績，也讓法人在基本面肯定新光「轉骨有成」，目前新光金累計每股稅後淨利1.31元。

新光金發言人林宜靜指出，不只人壽、包括新光銀行及新光證券，6月獲利亦再較5月顯著成長，而新壽除了在台股實現投資獲利，以及外匯避險上操作得宜，林宜靜也表示，新壽的保險業務量能也顯著增加，其中，6月的單月新契約保費收入已破百億元達107億元，月增1.14倍，並以美元保障型商品為主力動能，累計上半年新契約保費收入近300億元則年增21.3%，全年新契約保費收入將以600億為目標。

目前新壽外匯價格變動準備金維持在237億元的相對高檔，林宜靜表示，今年上半年新壽的外匯價格變動準備金累積餘額增加逾百億元，未來面對匯率波動，新壽也更有因應能力。

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