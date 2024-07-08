元大人壽享美溢美元利變壽險 兼顧傷病保障、促進健康

隨著國人健康意識抬頭，健康管理與保障的規劃更顯重要。元大金控（2885）旗下元大人壽洞悉市場趨勢，推出全新外溢保單「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」，透過周全的保障內容支持保戶為自我健康把關，發揮資產傳承的規劃功能，以美元計價更能兼顧多元化資產配置。

元大人壽指出，「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」，其三大特色提供保戶一次擁有保障與多元資產配置的機會。特色一為特定傷病額外給付，保障貼心。「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」除了享有壽險終身保障外，特別針對初次罹患4項特定傷病：冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞(重度)、腦中風後障礙(重度)、嚴重阿茲海默氏症，依診斷確定日保險金額的10%提供額外給付，安心療養無後顧之憂。

特色二為健康促進保費折扣，關心更全面。元大人壽提倡預防勝於治療的觀念，投保後只要持檢測通知單，在特定日前至指定之醫療機構完成「指定心血管檢測」（僅一次），或於繳費期間內每年進行牙科診療，其次一保單年度即可享有健康促進保費折扣1%，掌握心血管及口腔健康進而減少疾病發生機率。

特色三是增值回饋分享金，保障加值享安心。「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」以美元收付，繳費七年即享有終身壽險保障，滿足多元資產配置的規劃同時還有機會享有增值回饋分享金。以40歲男性投保「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」為例，保險金額20萬美元，假設每年宣告利率4.05%維持不變，增值回饋分享金選擇以增額繳清保險方式增加保險金額，第4保單年度末起享有壽險保障倍數的效益，到60歲保障倍數約為所繳保費的3.4倍，隨年齡增長倍數會進一步增加，提升家庭保障並分散未知風險，亦可做為資產傳承規劃，守護摯愛家人。

元大人壽提醒，照顧好自己的健康才是擁有幸福人生的根本，「元大人壽享美溢美元利率變動型終身壽險」具有保險保障與資產累積的特性，非常適合有外幣資產配置需求及退休規劃的中壯年或熟齡客戶，提供進可攻、退可守的堅強後盾。

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