新光金6月大賺百億、上半年204億元寫歷史新高 洪士琪發聲了

新光金控（2888）8日公布6月自結盈餘，單月稅後純益達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元；累計上半年稅後純益達204.1億元，一舉突破兩百億元大關，EPS達1.31元。不論單月或是累計上半年獲利均創下金控成立以來新高紀錄，新光金董事、新光人壽副董洪士琪說，新光金近期的表現，可以說是董事陳淮舟、魏寶生為公司寫下新的一頁，新團隊會繼續努力，擦亮新光金的招牌。

新光金發言人林宜靜說明，金控單月獲利締造新高，主要是人壽子公司維持成長動能，單月獲利87.5億元，較上月大幅成長136%，延續前幾個月資本市場不錯的表現，新壽把握市場趨勢脈動，實現豐厚的資本利得；主要來自台股。

她並說明，6月收到的股利不多，但今年策略是資本利得和股利一起看，會適時實現資本利得，雖然預期全年股利會較去年略少一些，但資本利得成長很多。

另外，避險操作策略相當不錯，順應避險成本變化機動調整，在上月台幣僅小幅貶值3分之下，避險成本控制在預期合理水準。目前外價格變動準備金水位來到237億元，已經較年初增加105億元。

林宜靜指出，由於獲利已比預期好，對於人壽6月RBC審慎樂觀，但強調最後還是需要等到8月經會計師查核之後的半年報才能確定，至於淨值比一向高於法定標準。

林宜靜提到，除了財務上操作佳之外，業務推動也相當亮麗，6月新契約保費收入達107億元，月成長114%，不論獲利及業績表現均倍增。

此外，銀行及證券子公司獲利亦大幅成長，銀行月成長17%，動能來自淨息收和淨手收成長，累計上半年淨息收年增加8%、淨手收大增31%。元富證券獲利較上月成長137%，主因經紀及自營業務成長。

洪士琪說，從去年6月9日新團隊取得經營權後，就踏上改革的第一步，一年後已做到改革的初心，未來會繼續努力，擦亮新光金的招牌。

洪士琪強調，新光金近期的表現，可以說是董事陳淮舟、魏寶生等的努力所做出很大的貢獻，他謝謝兩位董事的協助，相信未來新光會更好，他也會努力讓新光金及旗下子公司邁向更好的未來。