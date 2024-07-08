台新金6月稅後淨利24.7億元 累計上半年獲利105.8億
台新金6月自結稅後淨利24.7億元，累計上半年獲利105.8億、每股稅後淨利(EPS)0.77元。其中台新銀行6月稅後淨利15.2億元，累積稅後淨利為86.3億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長8.6%，資產品質維持穩健，截至6月底逾放比為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1137.95%。
台新證券6月稅後淨利4.1億元，主要由於證券市場指數上漲，致公司營業證券評價利益增加，及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；累計前 6 個月稅後淨利14.9億元，較去年同期成長，和今年證券市場指數上漲有關，不但帶動成交量較去年成長，使公司營業證券評價利益及經紀手續費收入增加，此外承銷業務成長也挹注公司承銷業務收入增加。
台新人壽6月稅後淨利2.9億元，主要由於股票資本利得及股利收入增加，累計稅後淨利13.1億元，較去年同期增加，主要受惠今年股票資本利得及兌換利益增加。
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