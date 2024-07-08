中信金6月稅後盈餘60.56億 前半年稅後盈餘372.07億
中信金今日公告6月自結盈餘，單月稅後盈餘60.56億元，累計前6月合併稅後盈餘372.07億元，每股稅後盈餘為1.85元。
中信金控表示，子公司中國信託商業銀行6月稅後獲利45.92億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽保險公司6月因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後獲利18.85億元。
與2023年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長11%。保險業務部分，今年以來美元累計升值達5.6%，產生匯兌利益，加上股、債及基金資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅成長，初年度保費收入累計前6個月為254億元，較前一年度成長19%。
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