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時代雜誌全球500大永續企業 「台新金」奪全球銀行業第一

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
時代雜誌全球500大永續企業 台新金奪冠全球銀行業第一。圖／台新金控提供
時代雜誌全球500大永續企業 台新金奪冠全球銀行業第一。圖／台新金控提供

TIME時代雜誌上周公布「2024年全球500大永續企業」（World’s Most Sustainable Companies 2024）評選結果，其中台新金控獲73.5分，不但為全球跨產業第63名，全球金融相關產業排名第九，更拿下銀行產業別世界第一，台灣金融業排名第一。

台新金控總經理林維俊表示，台新今年2月甫獲標普永續年鑑銀行產業別全球Top 1%最高榮譽，這次再登時代雜誌「台灣金融業榜首」殊榮，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定，經營團隊及各子公司員工都倍感榮耀，也象徵臺灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。

上述佳績也代表台新金穩健紮實的永續作為，已成為全球銀行產業的領航者。林維俊指出，台新依循集團訂定的ESG永續發展目標，已聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能等三個關鍵議題，落實上下游整合及自身營運相關的永續作為。

例如，率先制定集團的永續金融政策，如脫碳策略、客戶議合、投票政策等，透過董事會層級的企業永續委員會督導於各子公司實行，同時設定積極性脫碳政策，包括脫煤及非典型石化，投融資均設立不再承作及汰除年等，透過上述的各式永續措施，讓台新從多面向的角度引領產業，並號召民眾響應永續，讓淨零成為金融生態圈最聚焦的永續行動。

台新金控永續長李鎮宇表示，本次評選為「TIME」時代雜誌與數據公司Statista首次合作，從全世界超過5千家最具規模及影響力的公司，透過嚴謹的篩選排除後，再依公司20多項關鍵永續數據評分。

對整個評比的重要環節和程序，李鎮宇說，篩選首步將排除非永續的企業，如化石燃料、森林砍伐等產業，其次再依據CDP (Carbon Disclosure Project, 碳揭露專案)評比、科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）及標普全球永續年鑑等國際永續評級，接著會檢視企業發布的永續報告書是否符合國際報告標準，最後透過報告書審視企業於環境和社會關鍵績效的各項指標，如國際永續評比機構、永續資訊透明度、國際永續標準對接度、女性高階主管佔比、性別平權、友善職場環境、淨零減碳作為等逾20項指標，都會受到檢測。

ESG 台新金控 標普 金融業

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