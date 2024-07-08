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中信金6月稅後賺60.56億元 累計稅後純益372億元、EPS為1.85元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，中國信託銀行及其子行日本東京之星宣布共同捐款2,000萬日圓，成為台灣率先宣布捐款的金融業者，圖為中信金控大樓。圖／本報系資料庫
日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，中國信託銀行及其子行日本東京之星宣布共同捐款2,000萬日圓，成為台灣率先宣布捐款的金融業者，圖為中信金控大樓。圖／本報系資料庫

中信金控（2891）8日公告2024年6月份自結盈餘，6月單月稅後純益為60.56億元，累計前六月合併稅後純益372.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行6月稅後純益45.92億元，主因為存放款業務動能穩健、利差擴大，以及財富管理銷售動能強勁。另外，台灣人壽保險公司6月因股票處分利得及股利收入挹注，單月稅後純益18.85億元。

與2023年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長11%。保險業務部分，今年以來美元累計升值達5.6%，產生匯兌利益，加上股、債及基金資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅成長。新契約保費收入累計前六個月為254億元，較前一年度成長19%。

EPS 中信金控 中國信託商業銀行 台灣人壽保險 銀行業

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