永豐金證券推動量化交易 下半年再推深度線下服務

永豐金證券持續深耕投資人量化交易教育，今年攜手XQ量化交易專家，在全台舉辦「量化交易揭密」講座，講座亮點包括自製看盤頁面、利用自製的「豐神榜」策略評價系統優化交易策略，累計吸引近千位投資人報名參與。展現投資人對量化交易的熱烈興趣。永豐金證券指，今年1-5月累計API成交金額達1,321億，較去年同期成長38.7%，市場持續成長中。

從去年底開始，永豐金證券量化投顧團隊連續在台北、桃園、新竹、台中及高雄舉辦七場量化交易分享會，主題涵蓋量化交易市場概況、贏家交易策略、自製看盤頁面、財報分析、快速上手開發策略SOP等，講師陣容包括永豐金證券投顧部的鄭維經理、林煒紘經理，並邀請到業界程式交易專家莊宏儒(蘭弦)、劉昭嶽(查理哥)，反響熱烈場場爆滿。

講座亮點包括2項永豐金證券自製工具：1.「豐XQ六大指標」自製看盤頁面，以法人操盤經驗匯總重點觀察指標，並透過自動波浪線及趨勢線幫助投資人觀察盤面支撐與壓力；2.找出交易策略的實用的因子組合與回測報表的報酬陷阱，利用自製的「豐神榜」策略評價系統，深入探討資金使用率與胃納量，幫助投資人快速優化及檢視交易策略。

永豐金證券指出，從與會投資人進行分析，六成投資人從社群媒體得知會議訊息，顯示網路上已經自成一群熱愛量化投資的群眾，量化交易生態圈正不斷成長茁壯。下半年已持續規畫全台各區舉辦多場線下講座，深化投資人服務，增加投資人對量化投資的興趣與培養實力，讓量化投資領域更擴大。

為滿足投資人對量化交易的學習需求，永豐金證券量化交易殿堂會員服務已累積上百篇文章、影音教程與量化實例分析，最受投資人喜愛的內容包括當沖指標系列、關鍵券商、以及公司買回庫藏股等選股方法。

此外，永豐金證券推出自製影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」，課程內容循序漸進，一部曲帶領投資人從基礎程式交易入門，建立程式交易的基礎架構；二部曲教學程式腳本的流程控制、結構化計數器的實作應用；三部曲包含價量、型態、籌碼等選股，再搭配盤中警示，實際帶大家走進交易的世界；四部曲則以自動化交易為目標，從交易語法、解讀XQ回測報表到如何改善策略績效等主題，協助投資人打造屬於自己的量化交易策略。

永豐金證券指出，量化交易展現強勁成長動能，2024年1-5月累計API成交金額達1,321億，較去年同期成長38.7%。永豐金證券將持續深化量化服務，協助投資人用量化顧好每一筆交易。

「豐XQ殿堂」查看量化交易講座與課程諮詢。

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