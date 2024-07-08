30歲以下投資人青睞科技題材商品 中信銀建議主動型基金、定期定額
畢業季求職潮來臨，社會新鮮人若提早進行理財規劃，有助於實現人生階段目標。中國信託銀行統計客戶承作定期定額基金大數據顯示，30歲以下的投資人理財意識日漸攀升，且由於人工智慧（Artificial Intelligence, AI）科技浪潮延續，逾六成的20歲至30歲中國信託銀行客戶關注科技議題投資商品，中信銀行建議參考主動型基金，定期定額長線布局，善用複利效益累積財富。
通貨膨脹壓力及受惠於AI浪潮話題，投資市場更為熱絡，2024年在美國大型科技股領漲之下，臺灣、美國股市屢創歷史新高，帶動相關供應鏈產業，AI運用的電力基建需求成長題材也備受矚目，中信銀行根據客戶承作定期定額基金大數據發現，20歲至30歲的投資人超過六成選擇臺灣或美國科技為主題的股票型基金。然而美國大選、地緣政治風險仍為下半年最大不確定性，中信銀行提醒投資人透過資產檢視、調整配置及多元分散投資標的加強投資組合韌性。
但由於年輕投資人可能因為無時間研究投資市場現況，不熟悉市場趨勢而無法掌握進退場時機，中信銀行表示，可參考由專業經理人管理的主動型基金協助靈活選股，因應市場變化彈性調整，幫助年輕族群節省時間成本，增加多元的投資經驗法則和收益機會。
中信銀行今年1月推出「買基金免費用，終身0負擔」優惠方案至今每月平均新申購人數相較2023年成長九成，其中20歲至30歲年輕投資人占近三成；5月加碼推出調降境內25個基金系列定期定額申購門檻，每筆最低投資金額新臺幣1,000元，提升年輕族群申購基金的意願，民眾可透過中信銀行網路銀行、中國信託行動銀行APP等管道申購定期（不）定額基金。
此外，針對不知如何挑選基金的民眾，中信銀行則提供智能投資「智主投」，最低新臺幣3,000元可一次購買5檔至10檔基金，由AI協助基金標的挑選、買賣點建議及投資組合配置，該筆定期定額享有終身申購手續費0元、信託管理費0元優惠，為投資效益加碼。
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