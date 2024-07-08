再創新高！玉山金上半年大賺127億元 EPS達0.81元

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再創新高！玉山金上半年大賺127億元 EPS 達0.81元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控（2884）8日公布6月自結盈餘，單月稅後純益22.1億元，累計上半年稅後純益127.2億元，較去年同期增加20.56%，亦創歷年同期最高，每股稅後純益（EPS）為0.81元。

主要子公司玉山銀行累計上半年稅後純益115.8億元，較去年同期增加21.64%，玉山證券10.6億元，較去年同期增加74.23%；玉山創投為2.4億元。

2024年6月底，玉山金控總資產達3.91兆元。玉山銀行(合併)總資產3.87兆元；合併存款餘額為3兆2,131億元；合併放款總數為2兆2,443億元。

玉山金控 玉山銀行

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