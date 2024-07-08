新台幣貶1.8分 收32.493元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.493元，貶1.8分，成交金額12.04億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.46元，最高32.395元、最低32.512元。
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