富邦金2023年永續報告書 綠色投融資達2.57兆元、以科技促進普惠金融

富邦金控（2881）8日發布2023年永續報告書，宣示實踐綠色金融，驅動台灣加速永續轉型，並揭露ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響之2023年具體成果。作為金融業領導企業及WEF首家台灣金融業會員，富邦金控承諾對股東和客戶負責，更重視所有利害關係人的福祉，透過永續投融資、永續保險、風險管理、普惠金融服務與產品、金融教育和倡議，以金融的力量帶動台灣產業永續轉型。

富邦金控董事長蔡明興表示，2023年被視為檢視全球永續行動成績關鍵的一年，聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）與國際勞工組織（ILO）共同發布《公正轉型金融：銀行和保險業之路徑》，做為金融業帶動產業公正轉型的第一個指引，凸顯金融部門在全球低碳轉型過程中的重要角色。氣候危機當前，富邦金控在綠色營運面即持續導入綠電，2023年促使國內已導入綠電之據點數占比達17%，由單點購電邁入「全面部署，分批實現」嶄新里程；更持續以金融力量帶動產業低碳轉型，全年綠色投融資金額達2.57兆元。而身為臺灣金融業的領導者，富邦將持續積極扮演「轉型催化劑」，確保邁向永續未來的路上沒有人掉隊。

富邦金控持續精進永續的推動與落實，2023年特別增設永續策略指標至2030年目標，預計2030年綠色金融目標2.91兆元，並新增多元共融與普惠金融指標。此外，2023年永續報告書亦有四大亮點：第一，為符合接軌IFRS國際趨勢，將環境與社會面向揭露邊界由四家子公司(人壽、銀行、產險、證券)新增為五家(投信)，報告範疇並包含國內外之營運活動。第二，為國內金融業首家將WEF全球風險之前十大風險因子納入永續重大議題評估鑑別程序中。第三，富邦金控積極結合科技發展數位服務，保障客戶安全便利地接觸金融資源，本次報告書也特別將普惠金融商品與資訊獨立篇章，讓大眾更能快速了解富邦對於普惠金融的重視與策略。第四，報告書採整本確信並經董事會審議通過，以因應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」，強化永續資訊揭露內控程序。

低碳：扮演綠色金融加速器，推動價值鏈永續轉型

富邦拓展綠色金融和氣候相關商品/服務，子公司並以多項作為攜手客戶邁向低碳：(一)台北富邦銀行統籌主辦群創光電400億元永續指數連結聯貸案，為當時銀行團回覆承諾金額最高、規模最大的永續指數連結聯貸案、(二)富邦產險為國內首家承諾2050淨零承保的產險公司、(三)富邦人壽與富邦投信加入國際倡議CA100+議合小組，與成員共同推動淨零排放行動、 (四)富邦證券積極投入綠色債券承銷案，參與率達73%、(五)富邦投信訂定永續行動方案，於投資面設定長期脫碳投資組合之目標。

2024年除將持續開發ESG投資、保險等金融商品，並將新增富邦產險「永續損害防阻服務」策略指標及目標。

數位：領跑AI阻詐，與超過30家銀行同業組建「鷹眼識詐聯盟」

內政部警政署刑事警察局統計，2023年全台詐欺犯罪近3.8萬件，其中以「投資詐欺」件數年增最多，增幅近8成。

富邦金控秉持正向力量，為防堵嚴重干擾金融秩序的詐騙案，北富銀自2022年即與刑事局合作開發「 鷹眼識詐模型 」，整合全國詐騙態樣並涵蓋100多種動態交易風險特徵；2023年北富銀提前攔阻848個帳戶，攔阻金額達3,391萬，全面守護客戶線上線下交易安全，更進一步開放平台與33家銀行同業組建「 鷹眼識詐聯盟 」，形成同盟共好的防詐生態圈。

激勵與影響：打造正向循環，由內到外擴大影響力

富邦金控致力提供員工全方位的照護，有感於臺灣生育率持續下降，為減緩員工生育、育兒壓力，並善盡企業社會責任，富邦金控提供員工優於法令的生育補助，2023年共計補助逾4,830人次、金額逾1億3,200萬元，有716名富邦寶寶誕生，粗出生率為千分之19，為臺灣粗出生率的3.3倍。

在金融本業之外，富邦金控亦積極促成大眾永續意識，2021年啟動「 Run For Green™倡議計畫 」，結合「 低碳 」策略與富邦金控贊助的四大馬拉松賽事， 支持馬拉松跑者跑滿40公里可領一棵樹，目標5年內種下10萬棵樹，預估減碳近4,000噸；2024年更將形式擴及一般跑者，跑者可透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP累積日常公里數，同樣能領樹守護環境。

富邦努力與台灣各領域創造共好，自 2023年起與臺大風險中心攜手發起「 富邦永續大未來論壇 」，邀請產官學界探討更多具前瞻性的永續新議題，期盼讓重視永續發展成為全民行動。此外，並連續兩年以動畫形式摘要報告書精華內容，希望讓民眾能更輕鬆了解富邦作為，一起大步邁向正向金融生態圈。

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