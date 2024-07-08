富邦金控訂定新投融資 目標2030年達標2.91兆

富邦金控今日正式發布2023年永續報告書，富邦金統計，整個金控集團在2023年的綠色投融資達2.57兆元，且促使國內已導入綠電據點數占比達17%，由單點購電邁入「 全面部署，分批實現 」嶄新里程，並特別增設永續策略指標至2030年目標，預計2030年綠色金融目標2.91兆元。

富邦金控董事長蔡明興表示，2023年被視為檢視全球永續行動成績關鍵的一年，聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）與國際勞工組織（ILO）共同發布《公正轉型金融：銀行和保險業之路徑》，做為金融業帶動產業公正轉型的第一個指引，凸顯金融部門在全球低碳轉型過程中的重要角色。氣候危機當前，富邦金控在綠色營運面即持續導入綠電，更持續以金融力量帶動產業低碳轉型，全年綠色投融資金額達2.57兆元。

蔡明興也表示，身為台灣金融業的領導者，富邦將持續積極扮演「轉型催化劑」，確保邁向永續未來的路上沒有人掉隊。

富邦金控今日所發布2023年永續報告書，宣示實踐綠色金融，驅動台灣加速永續轉型，並揭露ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響的2023年具體成果。作為金融業領導企業及WEF首家台灣金融業會員，富邦金控承諾對股東和客戶負責，更重視所有利害關係人的福祉，透過永續投融資、永續保險、風險管理、普惠金融服務與產品、金融教育和倡議帶動台灣產業永續轉型。

富邦金控也表示，2023年永續報告書有四大亮點：第一，為符合接軌IFRS國際趨勢，將環境與社會面向揭露邊界由人壽、銀行、產險、證券四子公司，再新增投信，為五家子公司報告範疇並包含國內外之營運活動。

第二，為國內金融業首家將WEF全球風險之前十大風險因子納入永續重大議題評估鑑別程序中。第三，富邦金控積極結合科技發展數位服務，保障客戶安全便利地接觸金融資源，本次報告書也特別將普惠金融商品與資訊獨立篇章，讓大眾更能快速了解富邦對於普惠金融的重視與策略。第四，報告書採整本確信並經董事會審議通過，以因應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」，強化永續資訊揭露內控程序。

富邦亦拓展綠色金融和氣候相關商品和服務，子公司並以多項作為攜手客戶邁向低碳，包括台北富邦銀行統籌主辦群創光電400億元永續指數連結聯貸案，為當時銀行團回覆承諾金額最高、規模最大的永續指數連結聯貸案，富邦產險為國內首家承諾2050淨零承保的產險公司，且新增富邦產險「 永續損害防阻服務 」策略指標及目標，富邦人壽與富邦投信加入國際倡議CA100+議合小組，與成員共同推動淨零排放行動、 且富邦證券積極投入綠色債券承銷案，參與率達73%，富邦投信亦訂定永續行動方案，於投資面設定長期脫碳投資組合目標。

商品推薦