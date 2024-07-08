大型金控：地緣政治使股匯脫節 外資愈貶愈買

日前央行所發布6月的外匯存底再創新高紀錄，對股匯市有深入觀察的大型金控高層對此表示，由於地緣政治的影響，使得股匯走勢已經顛覆過去的邏輯，且外匯存底因為央行不再有進場買匯的需要，所以不會大增，但另外一方面外資資產因為受惠台股，在外匯比重卻會節節上升。

中央銀行上周公布6月外匯存底5732.99億美元，續創歷史新高，而外資持有台幣資產約8371億美元、約當外匯存底146%，這兩個數字也創下歷史新高，大型金控高層指出，上述的「三高」紀錄，未來還是有繼續破紀錄的可能，尤其是外資因為投資台股而持有的資產約當外匯存底的比率將會愈來愈高。

這位大型金控高層表示，台灣龐大的外匯存底有不少是來自於過去央行為了阻升台幣去買匯累積而成，但現在整個時空背景完全不一樣，由於美元實在太強勢，所以台幣匯率和亞幣貶值，央行已不需要再去買匯阻升，目前外匯存底仍然有增加，應該和美元持續強勢，而且處於利率高檔，息收比過去更為可觀的加持。

高層分析，台灣央行向來就是「阻升」不「阻貶」，近年美元持續強勢、日圓、韓元持續弱勢，台幣當然樂於跟進，在台幣沒有出現長期升值趨勢以前，台灣外匯存底數值不會有很明顯的增加，但外資持有台幣資產卻因台股一飛沖天而持續擴張，尤其外資不必再匯入大量資金，光是目前留在台股的資產總額就會持續暴衝，該值約當外匯存底數值也因此就會繼續水漲船高。

這位高層也指出另外一個有別於過去的現象，在於台幣的匯率貶值，股市卻仍然不斷創新高，可說是顛覆過去的股匯市變化；同樣的在日本的市場也出現了類似的情況，日圓持續的貶值，兌美元匯價都已經破161，甚至市場已經預期會看到170的價位，但是日股卻節節高升，甚至東證指數已經超越了30年前日本經濟泡沫化時期的最高點，這已顛覆了過去若匯率貶值，通常股市的外資資金也會大量流出的邏輯。

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