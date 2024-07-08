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暑假海外旅遊網路投保 富邦產險推全新「海外旅平險+不便險」專案

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為服務暑假出國遊客，富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險+不便險」專案。圖／富邦金控提供
為服務暑假出國遊客，富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險+不便險」專案。圖／富邦金控提供

為服務暑假出國遊客，富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險+不便險」專案，提供S2、M2、L2、XL2等四個方案，並因應暑假家庭旅遊浪潮，特別為15足歲以下兒童推出2XS2、XS2兩種方案讓家長選擇。其中「XL2方案」班機延誤保期內最高可賠2.8萬元，透過網路投保起飛前一小時皆可投保，多種新型方案於官網提供民眾便利、即時又安心的投保服務！

此次富邦產險推出新版「海外旅平險+不便險」，提供民眾最完善的海外旅遊保障，除身故失能、傷害醫療保障外，更涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。特別是「XL2方案」，除了有最高150萬的海外突發疾病健康醫療險，班機延誤險保期內最高2.8萬元（以各延誤8小時及理賠二次事故為例）外，不幸發生旅程取消或更改的情況，最高則各給付10萬元（保期內實支實付），抵達國外目的地行李延誤6小時後仍未取得，則依保單約定定額給付1萬元。此外，富邦產險希望提供保戶最全面的旅遊保障，更額外提供食品中毒補償險、行動電話被竊險及改降非原定機場費用險。

由於歐美國家的醫療費用及消費水準普遍高於亞洲國家，富邦產險建議，若民眾規劃至歐美城市旅行，可參考當地消費水準或該次旅遊花費決定保險額度多寡，以避免發生意外時無法支應相對應損失的狀況。

富邦產險也提醒民眾，如遇班機、行李延誤等狀況，請保持冷靜並取得相關證明文件，詳閱保單條款及確認能否申請理賠，以確保自己的權益。另外，富邦產險官網也提供國內旅平險、登山保險、海域保險等多項方案，網路投保免登錄還可參加「月月抽好康活動」，2024年7~9月抽【Dyson】HD15 Supersonic 全新一代吹風機。

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