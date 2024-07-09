國人愛旅日…日圓匯率頻創新低！銀行狂推「雙幣卡」 如何使用最划算？

隨著暑假旅遊旺季到來，日本再次成為國人海外旅遊首選。期間，如果要精打細算消費，雙幣卡或許是一項不錯的選擇，但雙幣卡使用有什麼注意事項？市場上各家銀行推出的雙幣卡，又該如何使用最划算？

近期日圓匯率頻創新低，加上暑假旅遊旺季，赴日旅遊的熱潮也將引爆！日前，已經有不少台灣人在日本東京成田機場直擊「水洩不通」的畫面，出關程序甚至拉長到3小時才完成，旅日盛況可見一斑。

凱基推「雙幣卡」搶攻市場

根據國際發卡組織VISA最新發布的旅遊調查，未來一年，台灣人預計安排四趟海外旅遊，其中，高達6成民眾選擇前往日本，每趟平均旅費高達6.8萬元，由此可見，台灣人赴日旅遊「花錢不手軟」。但若懂得善用信用卡優惠，甚至利用「雙幣卡」機制，在匯率低點時，先行換匯，留待出國使用，將能省下一筆可觀開銷。

為搶食國人海外旅遊商機，凱基銀行睽違多年後，再次推出新卡。不過，此次發行的「雙幣哩程信用卡」，包括歐元、美元及日圓等幣別，而且同時結合哩程卡功能，預期首年發行5萬張，其中，日圓雙幣卡業務佔比將達5成，盼以此搶攻信用卡市場。

什麼是雙幣卡？如何使用？

相較於一般信用卡，雙幣卡在使用上同樣享有優惠及回饋，不同的是，在海外消費時，一般信用卡是以即期匯率結算，雙幣卡則是以在地貨幣直接消費，因此，申辦雙幣卡必須同時擁有外幣帳戶，才能在海外消費時以他國貨幣結算。

這代表民眾在出國旅遊前，可先在匯率「甜甜價」時逐步換匯，等到出國時再搭配雙幣卡使用，對應目前日圓持續在匯率低檔的時機，不失為一項省錢的工具。對於欲出國的民眾而言，除了降低出國前才換匯的時間成本外，也不用隨身攜帶大量現金，甚至有商務、留學需求的民眾，若擁有外幣帳戶也方便進行海外投資或儲蓄。

使用雙幣卡注意事項為何？

從各家發行的雙幣卡觀察，除了也有不少一般信用卡的優惠、回饋外，雙幣卡也可能同時符合想集哩程、換匯的民眾使用，因此特別適合有頻繁外幣使用需求，且希望取得匯率紅利的民眾。

值得留意的是，匯率雖然在短期間，對於海外實際消費金額影響不大，但積少成多，頻繁出國交易下，也能省出一碗拉麵錢，且各家銀行以日本為首展開的旅遊浪潮下，也對使用雙幣卡市場推出大筆與海外消費相關的優惠，若確定自身有大量、多次的外幣消費的話，就可考慮辦理適合自己的雙幣信用卡。

（本文出自2024.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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