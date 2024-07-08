遠雄人壽連續二年獲公平待客評比前25%殊榮

遠雄人壽以公平合理方式對待每一位金融消費者，長期秉持「為生命增添好生活」的經營理念，及「待客如親，同理用心」的服務承諾，致力公平待客十大原則，透過系統傳承，落實到同仁日常，提供合乎保戶需求並滿足期待的商品與服務。今年再獲主管機關評選成為「公平待客原則評核」排行前25%績優業者。

遠雄人壽透過董事會帶領每一位同仁，由上而下形塑重視金融消費者權益保護及落實誠信經營政策的企業文化，積極參與各項公平待客優化方案推動執行，包括由董事長、董事及各高階管理階層至服務櫃檯與客服中心進行「一日客服指導」，實際體驗無障礙與友善服務設施建置情形，並親臨電話客服中心，傾聽客戶需求，親力親為，針對第一線作業給予關切指導。

為弭平可能因為年齡、種族、經濟、城鄉等因素，造成保戶使用數位化的機會與能力落差，遠雄人壽官方網站提供易讀版、聲音版商品簡介，並設計「金融友善易讀文宣檢核表」，優化廣告及文宣品質，體貼金融弱勢族群需求。此外針對第一線服務同仁，進行「保服人員專業形象提升訓練」、「手機平板輔助使用功能訓練課程」及「友善服務櫃台模擬演練」，培養同仁對多元族群友善服務專業與品質；舉辦「公平待客大會考」，透過Get知識、Share感動、Play創意，啟發同仁對公平待客的認識及熱忱，並藉助大家的創意，進一步精進各項友善金融商品與服務。為提升客戶服務品質，今年啟動導入ISO 10002客訴品質管理系統之國際標準，期望透過ISO國際標準及規範的指引，於各項作業環節全面提升客訴案件處理程序、管理機制以及服務品質。

多年來，遠雄人壽堅守以人為本，長期推動微型保險、小額終老保險，透過穩健的經營與不斷優化保險服務，讓安定社會的保障力量能持續擴大。遠雄人壽已在北中南三地客戶服務中心提供手語視訊翻譯服務，建立與聽語障保戶暢通的溝通管道，接續將與新住民家庭成長協會合作，推出多國語言翻譯服務，滿足每位顧客的需求，落實金融平權。遠雄人壽也持續協助保戶防制詐騙，從顧客需求出發，將待所有客戶視為己親，期讓各族群獲得最有溫度的服務體驗。

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