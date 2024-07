打造兼具競爭力與溫度幸福職場 元大金控五度榮獲亞洲最佳企業雇主獎

元大金控始終堅信,員工是企業最重要的人力資本,基於「專注績效,增進員工福祉」的核心價值,元大金控致力於為全體同仁打造一個平等友善、健康安全的工作環境,提供完善的員工照護與職涯發展體系,營造讓員工嚮往的幸福職場,憑藉這些優勢,元大金控再度榮膺《HR Asia》2024年「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for In Asia),這是自2020年以來,元大金控連續第五年獲此殊榮。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區人力資源管理領域中最具權威性的獎項之一,評選範圍涵蓋台灣、泰國、柬埔寨、印尼、韓國、越南等15個地區,該獎項通過公開資訊對企業進行客觀評比,從企業文化核心理念、員工情感歸屬、團體意識及工作環境感受等方面進行主客觀評比,問卷評比結果顯示,元大金控在核心理念、個人、團體三個面向的得分均高於市場平均值,顯示元大金控不僅重視績效,亦致力維持員工的身心平衡、提供必要的工作支持。

為能有效守護職場安全與健康,元大金控針對母性保護、人因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防、不法侵害預防與中高齡訂定職場五大健康保護計畫;元大金控集團優於法規,於2019年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統,在職場安全規範打下厚實基礎;更自2022年起連續兩年通過ISO 45005新冠疫情期間工作安全指引驗證,為金融業唯一。

元大金控長期深耕台灣,立足海外,穩健地拓展金融版圖、提供客戶優質服務,展現經營績效同時,重視員工身心健康,致力打造具競爭力又有溫度的幸福職場,包括持續舉辦各類訓練課程與專業認證輔導,強化員工的專業力與職場競爭力;提供具市場競爭力的薪資報酬、員工團體保險、員工持股信託等薪酬福利,照護員工及其家庭;鼓勵成立各類社團及文康活動,員工下班後能與工作夥伴們共享豐富多元的休閒活動,透過健康職場計畫,提供員工友善安全的工作環境,讓每位員工以身為「元大人」為榮,樂與公司共同成長與共享榮耀。

