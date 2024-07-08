新台幣午盤升7.4分 暫收32.401元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.401元，升7.4分，成交金額7.23億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.46元，早盤最高32.395 元、最低32.494元。
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