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新台幣午盤升7.4分 暫收32.401元

中央社／ 台北8日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.401元，升7.4分，成交金額7.23億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.46元，早盤最高32.395 元、最低32.494元。

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