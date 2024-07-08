北富銀落實公平待客獲金管會肯定 蟬聯前25%績優銀行

台北富邦銀行在金管會最新公布的2024年度公平待客原則評核中，以卓越表現連續兩年躋身前25%的績優銀行之列，體現北富銀對公平待客原則的堅定執行與對客戶權益的重視。在金融服務上，北富銀不僅致力提升服務品質，將公平待客與顧客保護作為企業文化核心，用心帶給客戶有感服務體驗，更秉持共好理念與業界分享經驗，引導金融業服務持續升級，一同創造更友善公平的金融環境。

北富銀總經理郭倍廷表示，該行在2023年發起的「鷹眼識詐聯盟」，是對客戶安全與防詐能力提升的重要舉措。透過與警政單位的緊密合作，北富銀運用專利AI技術開發「鷹眼模型」，讓行內假警報發生率降減99%、警示帳戶數更降減36%，在防範詐騙方面取得顯著成效，並進一步與金融同業分享此技術，共同組建聯盟，合力為客戶打造更有效的防詐機制，保障民眾的財產安全，展現北富銀不僅追求金融創新、更積極提升整體金融業共好的決心。

北富銀長期推動客戶權益保障，以具體行動降低數位落差、落實友善金融、強化各族群權益保障、鞏固金融安全防線，並加強教育訓練和內部評核機制，全方位提升服務品質。在公平待客的實踐中，北富銀尤其注重對高齡者與身心障礙者的服務，優化軟硬體友善設計，在全台分行建置各障別友善服務指引及友善服務小天使，且全行ATM已100％符合無障礙標準，各分行亦皆設有視障ATM，為客戶提供切合需要的金融服務體驗。

此外，北富銀深知金融知識的重要性，依據不同族群習慣設計多元化的教育推廣活動，幫助全民提升金融素養。在年輕族群方面，透過年輕人喜愛的各類社群媒體，搭配互動式網頁和淺顯易懂的圖文說明，逐步加強其金融知能，強化財務及風險控管能力；針對高齡和身心障礙者，則與弘道老人福利基金會等公益團體合作開發「富足人生桌遊」，以生動有趣的遊戲結合社區活動，讓金融教育融入在地生活。

為提升公平待客服務品質，北富銀持續舉行多項課程，深化員工的誠信與金融消費保護及金融專業知識，並改變內部評核機制，將公平待客精神納入績效指標項目中，以強化員工對消費者滿意度及公平待客原則規範之重視度。同時，北富銀還安排同仁赴國外金融機構實地參訪，汲取相關公平待客的經驗及作法，藉以完備自身服務機制，落實普惠金融。

郭倍廷總經理進一步闡釋，公平待客是一場沒有終點的長跑，北富銀願繼續扮演領跑者的角色，創新服務模式，提升客戶體驗，與同業攜手打造一個沒有壁壘、值得信賴的金融環境，為推進金融與社會的共好發展並肩努力。

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