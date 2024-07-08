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臺灣指數公司取得臺北大學「臺灣永續評鑑 」技術讓與

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司運用國立臺北大學「臺灣永續評鑑」資料，合作三年來編製十餘檔 ESG 相關指數，發展金融商品績效顯著，今雙方轉變合作模式，簽署技術讓與合約，由臺灣指數公司向臺北大學取得「臺灣永續評鑑」技術及所有權，各自發揮在產業界、學術界的專長與優勢，可望強化「臺灣永續評鑑」的應用深度及廣度，期許為臺灣金融市場在永續發展與責任投資創造共好，持續提升企業價值。

臺灣指數公司自2020年初與臺北大學商學院企業永續發展研究中心合作，針對「臺灣永續評鑑」方法論進行優化，雙方籌組委員會，為評鑑結果做模組化，並延伸發展 ESG 相關資訊；臺灣指數公司運用評鑑資訊，編製多樣化的 ESG 相關指數，合計13檔，逾10檔授權投信、證券商發行 ETF、ETN、基金等金融商品，其中經金管會核准列為 ESG 臺股基金的 ETF 有5檔，檔數占比過半、資產規模逾新臺幣426億元，績效顯著。

近年國際交易所或指數公司以併購或策略合作方式，將評鑑與資料庫業務列為重要業務儼然成為趨勢。臺灣指數公司表示，本案雙方技術移轉後，臺灣指數公司擁有評鑑系統與在地 ESG 資料庫，利用指數公司業務基礎和脈絡，持續精進「臺灣永續評鑑」，加快資料庫商業應用，協助落實 ESG 政策。

臺灣指數公司取得「臺灣永續評鑑」技術讓與之預期效益如下：

1.擁有 ESG 評鑑系統及資料庫，提升資訊運用效率，強化 ESG 指數編製能量，多元化金融商品發展；

2. 擴大 ESG 資訊應用，協助資產管理機構和證券金融業者將 ESG 因素納入投資流程，執行盡職治理投資，落實政策；

3. 提供個股 ESG 績效分析及客製化資訊服務，支援機構投資人與企業 ESG 議合，共同邁向永續發展目標；

4. 支援大專院校、學術機構 ESG 研究應用，協助 ESG、SDGs 永續議題的學術研究，厚植永續發展量能。

ESG

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