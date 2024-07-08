美元專案定存這樣存 年化報酬率達14.6％
美元存款利率處於高檔，加上美元持續強勢，年初若存5.3％優惠利率專案，匯率、利率兩頭賺，估計存100天，年化報酬率約達14.6％。
第一銀行為與客戶攜手環保愛地球，於3月推出植樹節期間限定「美利地球．專樹於你」美元優利定存專案，不僅享有存期100天、5.3％優惠利率外，還為每位客戶額外種一棵樹，結合外幣投資及 ESG 永續理念。
由於期滿之際適逢美元走強，客戶同時獲得利率及匯率雙項正報酬；以3月12日承作之1,000美元定存為例，存期100天、優惠年利率5.3％，於6月20日期滿計算，若將當時購買之美元結售回新台幣，匯率及利率約分別獲得805元及475元，共約1,280元之收益，年化報酬率約達14.6％。
第一銀行表示，為滿足客戶多元化金融商品需求，持續推出多種外幣優惠活動，目前限時專案包括「 美澳加人‧四幣龍利HIGH」、「美澳雙幣‧數位龍享利」 、「換匯換到飽」等，定期存款天期、幣別皆可自由搭配。
植樹節期間限定專案活動開跑當日即迅速額滿，總計種下800棵樹苗。
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