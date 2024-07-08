7月新台幣存款高利加牛肉 最高10%

7月起數位銀行大搶新客戶，將來銀行、王道銀、聯邦銀、國泰世華銀行紛紛出手，端出牛肉好康，最高新台幣活存與定存喊到10％加碼，成為目前市場最高。

金融業者認為，高利新台幣存款專案，適合停泊短期新台幣資金，存戶可以注意各銀行限制，這波7月銀行推出的好康高利定存優惠通常都是鎖定新戶，且限制高利存款天期落在1個月或2個月。

將來銀行7月推高利新台幣活存10％活動，快閃一個月檔期，要大搶新戶。只要在7月底前開立新戶並完成裝置綁定，可以享有活存與定存10％加碼，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約1.225％，相當於14倍及8倍的優惠。

將來銀行解釋，新戶可獲一張加息30天、額度5萬元的N倍券，動用後該筆活存利率將高達10％；定存則享額度最高5萬元、1個月期年息10％的參加資格。

王道銀7月也大舉號召新戶，只要在9月底前首次成功開立O-Bank存款帳戶的個人新戶，就可以享有2個月天期、存款5萬以內8.8％高利方案。聯邦銀今年的高利新台幣活儲活動，給出新成功開戶次一月份利息結算日，限額10萬以內，可以享有8％高利活儲。

國泰世華銀青年子帳戶7月祭出最高3.5％高利活存，只要是25歲以下，並且在專案期間首次開立，並且持有效子帳戶，專案期間年利率新台幣5萬以下，可以拿到3.5％高利活存利率。如果是舊戶者，也有3％高利活存。

台新銀Richart於7月推出3.5％高利優惠，同樣是邀集新朋友，首次開立帳戶者，可於符合條件之次二個營業日至次二個月第一個營業日止享有新台幣10萬元以內3.5％高利年利率。